La oposición pone condiciones para respaldar al Gobierno y duda de unos nuevos 'Pactos de la Moncloa'

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido dará el apoyo a la segunda prórroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril, siempre que sea en base a las condiciones del primer confinamiento que se inició el 14 de marzo, "sin más limitaciones" ni a los movimientos ni a las actividades económicas de ese primer decreto. En una intervención por videoconferencia en la reunión de los grupos parlamentarios de Congreso, Senado y del Parlamento europeo, también ha anunciado que el PP establecerá un fondo de "hasta un cuarto de millón de euros" de donaciones de parte de los sueldos de todos sus diputados y senadores para paliar la crisis. Casado ha reconocido que "las cifras van mejorando y es un alivio", pero además ha vuelto a reclamar al Gobierno "eficacia" y, sobre todo, que se recuperen los controles parlamentarios al Ejecutivo, porque, aparte de una crisis sanitaria, España vive una "crisis democrática".

Ciudadanos reclama al Gobierno que impulse pactos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló que el Gobierno “debe dejarse de dar excusas y debe empezar a dar propuestas y definir cuál es el mejor mecanismo para articular estos Pactos de la Moncloa”. “Queremos que haya el mayor consenso posible, queremos que no se improvisen las medidas, queremos que esas medidas sean moderadas y que no veamos que, a veces, en las medidas económicas, vence el lado de la ideología de Podemos respecto al sentir mayoritario de la ciudadanía. Por esto proponemos estos pactos”, argumentó la líder liberal. Consideran que es el Gobierno “el que tiene la responsabilidad de impulsar los acuerdos” y "definir cuáles son las propuestas, cuál es el mecanismo, a quién invitan, cómo cuando”, puntualizó Arrimadas. La presidenta de Ciudadanos también reclamó al Gobierno que “vaya definiendo, de manera consensuada, una salida progresiva de la situación de confinamiento que permita ir reactivando la economía” sin que eso suponga “bajar la guardia” en las medidas sanitarias.

Vox, en contra

Vox ha dejado claro que no apoyará en el Congreso la prórroga del estado de alarma por el coronavirus mientras no se produzca la dimisión en bloque del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha anticipado si en el Pleno votará en contra o se abstendrá ante la autorización solicitada hasta el 26 de abril. En la rueda de prensa que ha ofrecido de forma telemática el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, el eurodiputado ha dejado claro que la única manera de que Vox apoye la nueva prórroga del estado de alarma "pasa por el cese del Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos.