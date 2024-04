La oposición carga contra Ayuso por el caso de su pareja: "Me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa"

Casi todos los jueves, a las 10:00 horas, el ejecutivo madrileño se enfrenta al control de la oposición. No es rara la tensión, las acusaciones, pero ese ambiente crispado - que antes ya era habitual - ha crecido de forma exponencial desde que estallase el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde que se conociese ese presunto fraude fiscal ha sido el tema principal, y hoy eso tampoco ha cambiado.

Juan Lobato, del PSOE, ha recriminado a Ayuso su gestión. Y el "estar en otras cosas". En este pleno ha dicho que cuando se mira a la presidenta solo se ven colaboradores que "difaman" y "polémicas", como "los áticos de lujo" o "los fraudes fiscales". Añade Lobato: "Usted ya no gobierna Madrid, usted solo trata de ocultar sus problemas". Y contesta Ayuso atacando al gobierno.

La presidenta ha hecho alusión a la gira de Pedro Sánchez por Oriente Medio y sus próximos viajes: "Su presidente, que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España". Y ha reprochado la visita de Sánchez por Cuelgamuros "para hacerse una foto vestido de Balay entre huesos".

En esta línea, ha recriminado que el PSOE trate de crear "dos bandos para enfrentar a los españoles, "mientras se multiplican como los gremlins en las instituciones". "Es lo que están haciendo, utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político, dividiendo, atacando al discrepante", insistió.

No ha contestado sobre la mención a su pareja, sí que lo ha hecho en la pregunta de Más Madrid. Manuela Bergerot, portavoz de esta formación en la Asamblea, ha ironizado con las propiedades de la pareja de Ayuso y ha dicho que "no es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de Presidenta, que es lo que necesita Madrid".

Isabel Díaz Ayuso ha contestado con más ironía aún y ha dicho que la próxima vez que se busque una pareja tendrá "que pedirle consulta" y añade: "No sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me busca una trama de alguna manera". Y finaliza con este mensaje: "Les pediré permiso a las feministas de la izquierda".

