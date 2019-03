Núñez Feijóo, sobre el proceso independentista : "La Generalitat no tiene capacidad logística para convocar un referéndum"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, repite un año después en 'Un Café con Susanna' de cara al nuevo curso político, tras haberlo inaugurado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Pontevedra, en un encuentro en el que se habló mucho de Cataluña.

Preguntado sobre si Rajoy está preocupado por la situación de Cataluña, Feijóo señala que "cualquier ciudadano responsable está preocupado, pero también está confiado y seguro de que tenemos unos procedimientos y porque la inmensa mayoría de los cuidadnos cumplen las leyes".

El Gobierno catalán inaugura este lunes la Agencia Tributaria Catalana, pero el día clave será el próximo miércoles, cuando se aprobará la Ley del referéndum, un trámite exprés que se publicará después en el Boletín Oficial.

Pese a que este trámite es clave en el proceso independentista, Núñez Feijóo señala que "España se ha enfrentado a distintos hitos durante la democracia: al 23-F, a la organización terrorista ETA, al Plan Ibarretxe y ahora a un desafío independentista de una parte del Estado que es Catauña" y prosigue asegurando que "en los tres anteriores hemos ganado porque tenemos la razón y en este cuarto vamos a volver a ganar".

El presidente de la Xunta señala además que los políticos que en este momento dirigen la Generalitat han cometido dos graves errores: "el primero mentir y el segundo es haber dividido la sociedad catalana, vetando miembros del gobierno y haciendo un llamamiento a saltarse todas las leyes".

Preguntado sobre qué pasos va a tomar el Gobierno para frenar los planes independentistas, Núñez Feijóo ha explicado que el presidente sabe lo que hay que hacer y asegura que "el Tribunal Constitucional y el Gobierno está activado ante una amenaza política y jurídica" contra este planteamiento de desafío permanente.

Sobre qué decisión tomará el Gobierno una vez que se firme la Ley de desconexión, si aplicará el artículo 155 o la Ley de seguridad nacional, Núñez Feijóo explica que el Ejecutivo tiene "un cauce, que es el cumplimiento de la ley" y subraya que el Gobierno garantizará el cumplimiento de las leyes democráticas.

Feijóo no ha querido decir cuál de las dos vías es más conveniente y asegura que lo meojr para los catalanes es "no dejar su futuro y el de sus familias a un planteamiento radical y sectario".

De manera contundente, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que no va a haber un referéndum porque "los responsables no van a seguir siendo responsables y no van a cometer delitos" y asegura que "la Generalitat no tiene capacidad logística para convocar un referéndum".

El presidente de la Xunta ha señalado además que "Cataluña es un país inviable desde el punto de vista económico" porque "tiene una deuda pública superior al 120% de su PIB, es un país inviable porque no cabe en Europa, porque no tiene moneda ni aliados".

En cuanto a la polémica surgida durante la manifestación en memoria de las víctimas de los atentados de Cataluña por las críticas a Felipe VI, Feijóo dice que él estuvo allí "para mostrar la solidaridad con el pueblo catalán" y asegura sentir lo ocurrido porque "el pueblo de Cataluña es acogedor, y dejar que tomen la calle aquellas personas que crispan e insultan no es bueno" para la comunidad.