Núñez Feijóo: "Estamos ante la campaña electoral más importante de la democracia"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho, tras las palabras de Mariano Rajoy de hace unos días de que las elecciones serán a final de ello, dice que el presidente del Gobierno tiene que decidir la fecha en base a "su agenda política, los compromisos con el país y de acuerdo a las leyes".

En una entrevista en Espejo Público, y preguntado sobre si tiene sentido que el Gobierno deje aprobados unos Presupuestos para el próximo año cuando no se sabe si estarán en el Gobierno, Feijóo asegura que él, cuando ganó las elecciones en Galicia en 2009, agradeció que el anterior gobierno los dejara aprobados, ya que sino habría perdido entre 4 y 6 meses en confeccionarlos. Además, dice que "el Ejecutivo puede modificarlos si cree que los ingresos están inflados, o los gastos mal distribuidos", por lo que no le parece mal.

Sobre el gobierno en Galicia, apunta que "estamos relativamente satisfechos con lo que hemos hecho en el ámbito económico, ahora hay que enganchar a la recuperación económica, la recuperación social". Dice que han tenido "el honor de cambiar algunas cosas desde una victorial electoral". No obstante, "hemos perdido mucha confianza de la gente y tenemos que reaccionar, hacer nuestro plan de trabajo y recuperar la centralidad política", ya que "los políticos que no escuchamos a la gente, nos distanciamos de ella".

Asegura que "seguiré tomando políticas sociales porque he cumplido el defciit público seis años", además, no ha acudido al FLA, y ello "me permite hacer una política social más intensa". En el plató de Espejo Público, Feijóo ha asegurado que "que el presidente asuma la campaña más importante de la democracia me da mucha tranquilidad". "Estamos ante la campaña electoral más importante de la democracia"

Sobre la reunión que mantuvo con Rajoy, dice que "valoramos la posibilidad de tener o no alguna responsabilidad en la politica del Estado y concluimos que siendo presidente de una CCAA, lo lógico es ejercer mis competencias desde el gobierno de esa CCAA", y añade que le agradece muchísimo que le pidiera su opinión. Además, preguntado por la candidatura dle PP a la presidencia del gobierno dice tajantemente que "Rajoy es nuestro candidato y quen piense otra cosa está perdiendo el tiempo".

Sobre la caída que ha sufrido el PP en Galicia subraya que "el PP ha sacado el 37% de los votos, Cameron ha tenido una mayoría aplastante con el 31% de los votos. Lo que pasa es que en el sistema electoral español un 37% de los votos es un resultado malo".

Explica que "el hecho de sacar 37% de voto es un excelente resultado porque hemos ganado las elecciones, pero con el sistema electoral no podemos gobernar. Qué ha ocurrido -pregunta en voz alta- ha habido una abstención de votantes del PP y ha habido una movilización de votantes de los Podemos gallegos, que se denominan mareas, además una bajada importante del PSOE y de los nacionalistas".



Asegura que respeta "a los votantes y dirigentes de Podemos, pero desearía que respetaran a los dirigentes y votantes del PP", ya que aunque dicen que respresentan a la gente, solo es a una parte, y concluye diciendo que "el PP se la juega estas elecciones y España se la juega".

"El Consejo Consultivo funciona, y lo utilizo"

Después de que se conociera que Rita Barberá y Alberto Fabrá dejarán Valencia y pasarán al Senado, PP y PSOE se reprochan la 'jubilación' de expresidentes autonómicos en la Cámara Alta.

Preguntado por ello, el presidente de la Xunta de Galicia cree que "el Senado en una España de las autonomías debe enfocarse más hacia al organización territorial", por lo que "hay que plantear determinados contenidos del Senado".

En su opinión, "si una persona es senador, cobra como senador y se acabó". En el caso de Rita Barberá, que pretende ser diputada autonómica y senadora, dice que "una cosa es que el estatuo valenciano lo permita y otra es mi oponión".

Sobre las palabras de Leguina en las que decía que está en el Consejo Consultivo porque hay una ley que lo dice, Feijóo asegura que "el Consejo Consultivo funciona, y lo utilizo", y añade que "en Galicia un expresidente de la Comunidad tiene derecho a ir al Consejo durante un tiempo".

"El gobierno griego está menos desgastado que su país".

Asegura que "Grecia está al borde del abismo en un corralito no solo financiero o bancario, también político" y, aunque de ello no culpa al gobierno heleno actual, sí de que no esté mejorando la situación económica.

"El gobierno actual no es el responsable de la crisis que se encontró, al igual que en España, pero el gobierno español ha hecho su reestructuración bancaria, paga a sus acreedores, crece su economía y está bajando el paro. En Grecia está pasando lo contrario", ha subrayado.

Feijóo responsabiliza al primer ministro griego, Alexis Tsipras, de "no gobernar" y de la "mala salud de su país".

Explica que "nadie quiere echar a Grecia del euro, al contrario, se está intenado que se quede en el euro. Por eso, se le ha prestado dos veces su PIB, se le ha dicho que no pagará intereses hasta dentro de 10 años, y no empezará a pagar capital hasta dentro de 30". Todo ello, a cambio de "hacer un país viable".

Cree que hay que preguntarse si Grecia quiere hacer un país viable "o su objetivo es vivir del dinero de la zona euro".

"Las cosas las están planetando al contrario, -explica el presidente de la Xunta- lo primero es preguntar al Gobierno si va a vivir de acuerdo a sus ingresos, o no. Si es así, después hablaremos de la deuda. Pero de lo que se habla es de si Grecia quiere adoptar medidas de los países de la Unión", añade.

En su opinión, Grecia sí que "es responsable de intentar mantener a su país en la zona euro, de mantener la solvencia de su país y adoptar medida para garantizar la solvencia, la soberanía y que su país esté en la zona euro".