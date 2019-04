Nuevos audios en los que Corinna habla de las supuestas comisiones del Rey: "Le dije: '¿De dónde sale ese dinero?'. Y él dijo: 'De Arabia Saudí'"

Este miércoles se han difundido varios audios atribuidos a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, en los que afirma en una conversación en 2015 con José Manuel Villarejo que el Rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de un primo.

Corinna habla sin tapujos de las supuestas comisiones del Rey Juan Carlos, asegura que las pagó la tercera mujer de Adnan Khashoggi, intermediaria entre las nuevas empresas españolas y saudíes en el tren de alta velocidad a La Meca.

"Y yo le dije: '¿Estás loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? Ella es iraní. Irán estaba en la lista de países que no... El marido fue a la cárcel por tráfico de armas". Habla de un porcentaje de los 100 millones de euros que se pagaron de comisión por un proyecto de 7.000 millones. "De repente vi, en 2012, en la cuenta del banco, una gran cantidad de dinero y le dije: '¿De dónde sale ese dinero?'. Y él dijo: "De Arabia Saudí", reconoce en la conversación.

El empresario Juan Villalonga cuenta una anécdota sobre un terreno que supuestamente el Rey puso a nombre de Corina para utilizarla como testaferro. "Y cuando voy a comer con él me dice: 'Es que, es que estoy así... Me tiene atado completamente'. Y me mencionó el tema de Marruecos. Me dice, sí claro, es el que terreno se lo ha quedado ella... El de Marrakech".

Ante la filtración de las conversaciones Juan Villalonga no se ha pronunciado. Por su parte, Corinna ha emitido un comunicado asegurando que es una víctima de una campaña de descrédito y no desmiente que la voz sea suya.