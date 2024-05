Nuevo órdago de Junts a Sánchez: "Si quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura de Puigdemont"

Nuevo órdago de Junts a la Moncloa. El candidato de los independentistas catalanes, Toni Comin ha advertido a los socialistas de que o permiten la investidura de Carles Puigdemont en Cataluña o el acuerdo entre ambas formaciones para hacer presidente a Pedro Sánchez cae.

"Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta entendemos que si quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont" ha avisado Comin.

Aunque después matizó: "No es una cláusula del acuerdo de Bruselas, evidentemente, que el PSOE facilite la investidura del presidente Puigdemont, pero desde mi punto de vista, es una consecuencia".

El regreso de Carles Puigdemont a España sigue teniendo más incógnitas que certezas. "La fecha exacta yo creo que son detalles. Y en este sentido, quien tiene que contestar esta pregunta es el presidente. Nosotros lo que hacemos es añadirnos a su fecha y la fecha la decidirá él" dijo Comin.

Comin no condiciona la Moncloa únicamente sino que también fuerza la presidencia de la mesa del parlamento catalán. "Aplicando las reglas de la lógica, en la mesa del parlamento se tiene que hacer lo que convenga al objetivo político que Junts ha explicitado de manera clara y que el Puigdemont debe ser investido presidente de la Generalitat. Todos los acuerdos están condicionados a este objetivo".

Sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio no ha querido adelantar si se integrará en un grupo del hemiciclo después de pasar cinco años en la bancada de los no inscritos y pidió aplazar la respuesta hasta saber cómo se van a reorganizar las familias políticas.

Avisos previos

Después de que Salvador Illa ganase las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo y confirmase que se iba a presentar a la investidura, el candidato de Junts al 12-M hizo lo mismo. Su decisión generó críticas entre los socialistas a las que él ya contestó a golpe de tuit que no entendía los reproches "sobre todo por parte de quienes se han beneficiado siempre de este juego" y añadía que eso era "no reconocer la legitimidad del gobierno resultante, es un error".

"En 2006, Artur Mas ganó las elecciones con 6 diputados más de lo que ahora tiene el PSC, pero no gobernó. El pasado año, Collboni perdió las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona y fue alcalde gracias a un pacto con el PP, y tiene un gobierno en minoría. Pedro Sánchez perdió las elecciones españolas, pese a venir de presidir cuatro años al Gobierno español, y hoy sigue en el cargo gobernante en minoría. Discutir la legitimidad de que ahora en Cataluña se pueda hacer lo mismo me parece muy incoherente y extraño, puestos a dar calificativos. Todo el mundo tiene derecho a intentar formar gobierno, si cree que puede reunir un apoyo parlamentario que se lo permita. Descalificarlo de entrada, sobre todo por parte de quienes se han beneficiado siempre de este juego y consideran que criticarlo es no reconocer la legitimidad del gobierno resultante, es un error".

