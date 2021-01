Noticias de España hoy lunes 4 de enero de 2021

El fuerte temporal en la mitad norte peninsular ha provocado cortes de carretera y retenciones. El aumento de contagios de coronavirus durante la Navidad ha provocado que muchas comunidades amplíen las restricciones, mientras se reanuda la vacunación. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Temporal de nieve

Nieve y conductores atrapados en la carretera en La Rioja, en la A-12. Un centenar de vehículos han quedado retenidos por la nevada. El tráfico ya se ha restablecido pero el tiempo no da tregua. Continúan las nevadas sobre todo en la mitad norte del país.

La cota de nieve se sitúa entre los 300 y los 600 metros en la mitad norte. Así que lo peor de este temporal podría estar por llegar.

Muchas ciudades se preparan para hacer frente a las nevadas. En el Valle de Arán el aviso es naranja, allí podrían alcanzar los diez grados bajo cero.

Continúan la búsqueda del trabajador entre la nieve

Muy pendientes del tiempo van a estar en Asturias . Si da tregua,para tratar de encontrar a Virgilio García García. Es uno de los dos operarios que se vio sorprendido por una avalancha de nieve cuando trabajaba con la quitanieves en Año Nuevo. Hace unas horas las malas condiciones meteorológicas obligaron a suspender su búsqueda.

Nuevas restricciones

Este lunes en vigor nuevas restricciones de movilidad en algunas comunidades ante el aumento de los contagios de coronavirus, pese a que aún no ha acabado la Navidad.

Entre las restricciones están las de la Comunidad de Madrid que ha decretado el cierre perimetral de 5 municipios y 8 áreas sanitarias de la capital. Aragón vuelve a la fase 3. Y Andalucía cierra 8 municipios del Campo de Gibraltar.

Vacunación del coronavirus en España

Este lunes vuelve la vacunación en España tras el parón por los festivos navideños. Solo Murcia y Canarias han seguido administrando dosis en estos días festivos.

Los Reyes Magos, a punto de llegar

Los Reyes Magos están a nada de llegar, aunque este año no habrá las tradicionales cabalgatas debido a la situación del coronavirus. No obstante, los regalos no faltarán en ninguna casa.