Una niña evita ser secuestrada siguiendo un consejo de sus padres

Una niña de 11 años ha evitado ser secuestrada después de utilizar un truco que le dieron sus padres. La pequeña estaba caminando junto a una amiga por un parque en San Tan Valley, en Phoenix, cuando un hombre que conducía una furgoneta blanca se acercó a ellas. El hombre, según el comunicado compartido por la Policía a través de su cuenta de Facebook, le dijo a la niña que su hermano había sufrido un grave accidente y que tenía que ir con él.

Sin embargo, la niña fue muy astuta y no dudó en poner en práctica el consejo que sus padres le habían dado. La joven le preguntó cuál era 'la palabra clave', pero el hombre no supo qué responder y rápidamente se marchó.

La madre de la niña, Brenda James, explica que su hija le llamó llorando diciendo que un tipo había intentado llevársela pero que gracias al uso de una palabra clave supo que no debía irse con él.

Ello saben quién puede recogerlos y quién no, explica James, que añade que "siempre hay una situación especial en la que puede haber alguien a quien no conozcan o que no conozcan bien, y por eso se nos ocurrió una palabra clave.

El sheriff del condado puso en valor la táctica utilizada por la familia y felicitó a los padres por hablar con sus hijos sobre el peligro de irse con extraños. "La madre hizo un trabajo increíble enseñando una palabra clave a la niña", agregó el sheriff en declaraciones a medios locales.

"Esperamos que esta noticia anime a los padres a tener una conversación sobre estos peligros y a crear un plan con sus hijos para que sepan qué hacer si se encuentran en una situación similar", dijeron las autoridades, que añadieron que otros niños dijeron haber visto esta furgoneta por el vecidenario "dando vueltas alrededor del parque".