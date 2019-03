'Ni 155 ni elecciones. #Republica', reivindicación de la CUP en una manifestación en Barcelona

Centenares de personas convocadas por el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) del Barcelonès han reclamado este miércoles ante la Generalitat la proclamación de la República enfatizando que "ni 155 ni elecciones". En un manifiesto, dos portavoces del CDR han reclamado que no existe otra salida que la proclamación de la República en el pleno: "No esperamos otra cosa ni aceptamos otra cosa".

Han señalado que 25 días después del referéndum qué ha cambiado para no aplicar el resultado del 1-O, y han subrayado que no se ha llegado hasta aquí para convocar elecciones y gritar "estatuto de autonomía". Las portavoces han remarcado que no se puede "ceder al autoritarismo" del Estado, y han señalado que la mejor respuesta al 155 es proclamar la República.

Han señalado que el pueblo hizo posible el referéndum y que hará posible la República, y ha preguntado al Govern si está "con el pueblo o con el Estado". Han sostenido que no es posible volver a la casilla de salida, y ha afirmado que si el Govern no proclama la República evidenciará que tiene "más miedo al pueblo que el Estado".

Durante la concentración se han coreado consignas como 'Ni un pas enrere' y 'Presos polítics, els volem a casa', y se han interpretado canciones como 'L'estaca' y 'Què volen aquesta gent'.