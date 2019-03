Navarro: "La agresión es síntoma de un problema que se está creando por parte de los extremos"

Mal rato ha pasado el primer secretario del PSC, Pere Navarro, este fin de semana. Asistía a un comunión en Terrassa cuando una mujer de unos 50 años se acercó, le pegó un puñetazo y le insultó. "El problema no es la agresión sino lo que significa como síntoma de un problema que se está creando por parte de los extremos", ha afirmado Navarro en declaraciones al programa Espejo Público, en referencia al aumento de la tensión que está provocando el plan soberanista de Artur Mas.

El dirigente socialista, que ha asegurado que está bien, no presentó denuncia en el momento pero ha anunciado que va a hacerlo, siguiendo el consejo de su conseller de Interior, Ramón Espadaler. "Tomadas puntualmente, estas agresiones pueden parecer anécdotas, pero en su conjunto no lo son tanto; forman parte de ese clima del cual no vemos la salida o, al menos, no vemos que los presidentes Rajoy y Mas intenten ponerle remedio", ha subrayado.

"Podemos mirar hacia otro lado y decir que todo eso está bien pero eso no es cierto. Se percibe en la sociedad catalana", ha valorado Navarro, que ha apuntado como única solución "tender puentes de diálogo".