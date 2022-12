Muñoz no prestará la fianza impuesta por el juez porque dice no tener dinero

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz no presentará la fianza de 7,46 millones de euros impuesta por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), debido a que "no tiene ese dinero", según fuentes cercanas a su entorno.

El ex regidor se ha presentado ante el instructor para que le notifique la apertura del juicio oral en una pieza separada del caso Malaya, donde está acusado de blanqueo de capitales y cohecho.

Además el instructor le ha requerido la mencionada fianza para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" con el apercibimiento de que de no prestarlas "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

En este sentido, las fuentes han explicado que Julián Muñoz no puede hacer frente al dinero que le ha requerido el juez por lo que previsiblemente se hará una investigación patrimonial para que se determine si al ex alcalde se le puede embargar algún bien o dinero.

Según han indicado, Julián Muñoz está centrado en su defensa y que intentará desmontar la acusación del fiscal anticorrupción que considera que mientras fue alcalde de Marbella, se enriqueció y supuestamente utilizó a su ex mujer y a Pantoja para blanquear dinero.

En este caso, Julián Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de siete años y medio de cárcel y multa de casi 7,5 millones por los delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Mañana está previsto que acuda a los Juzgados de Marbella la tonadillera Isabel Pantoja, también acusada de blanqueo de capitales, y fuentes del despacho de la cantante han confirmado a Efe que comparecerá a las diez horas para que el instructor le notifique el auto de apertura de juicio oral.

Este procedimiento contra Julián Muñoz es una pieza separada del caso Malaya, contra la mayor trama de corrupción conocida en España, y están implicados además del ex alcalde, su ex mujer, Maite Zaldívar, la tonadillera Isabel Pantoja y siete personas más.