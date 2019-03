El mundo de la cultura pide a Pablo Iglesias que se sume a la unidad popular

Bajo el título de 'Mover ficha', las 121 figuras del mundo de la cultura han hecho un llamamiento "a todas las fuerzas políticas del cambio" y "a todos los movimientos sociales y mareas ciudadanas" para que unan sus fuerzas "de forma audaz, transparente y democrática para multiplicar las expectativas electorales" y "convertirse en la primera fuerza política de este país".

La iniciativa llega pocos días después del lanzamiento del proyecto 'Ahora en Común', respaldado por IU y otras formaciones de izquierdas y movimiento sociales, que pide confluir en una candidatura ciudadana las próximas generales.

La iniciativa ha recibido, no obstante, un 'no' rotundo de Podemos, que considera que se trata de un intento de IU de formar un frente de izquierdas, que no servirá para ganar las elecciones. "No voy a ceder al chantaje", avisó Pablo Iglesias el pasado sábado en un duro discurso contra la coalición de Cayo Lara.

Entre los firmantes destacan algunos de los principales apoyos que ha tenido Izquierda Unida en el mundo de la cultura en pasadas citas electorales, como el director de cine Pedro Almodóvar, la actriz Pilar Bardem, el músico Miguel Ríos o el humorista Gran Wyoming.

Figuran también Juan Diego Botto (Actor), Aitana Sánchez Gijón (Actriz), Montxo Armendariz (Director), Ismael Serrano (Músico), Iciar Bollaín (Directora), Vicky Peña (Actriz), Antonio de la Torre (Actor), Vicente Cuesta (Actor), Javier Gutiérrez (Actor), Rosa María Sardá (Periodista), Alberto San Juan (Actor) --que es miembro de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid--, o Carmen Machi (Actriz), entre otros.

Dejar las "banderas partidistas"

"Los últimos comicios municipales y autonómicos han mostrado el camino a seguir para desalojar de La Moncloa a Mariano Rajoy, al bipartidismo y a las políticas de austeridad. El primer paso está dado, y ha sido gracias a la superación de siglas y banderas, ha sido gracias a la unión de las fuerzas del cambio que han puesto encima de la mesa sus semejanzas y no sus diferencias", defienden en el escrito.

Ante este "proceso es enormemente complejo", los profesionales de la cultura avisan de que es necesario "aprender rápidamente de la cambiante realidad". "La gente no podría entender que en estas elecciones generales se pusieran banderas partidistas por encima del interés de la ciudadanía y las posibilidades de cambio", añaden.