Moncloa desdeña las amenazas de Puigdemont y rechaza que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

El Gobierno ha desdeñado las amenazas del líder de Junts per Cat, Carles Puigdemont y se niega a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. Desde Moncloa ya hablan con naturalidad de prorrogar los presupuestos por segundo año consecutivo. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo insiste en ofrecerse a Puigdemont y a Vox para plantear una moción de censura, con el objetivo de convocar elecciones inmediatas. Junts descarta el apoyo al PP.

La propuesta de los posconvergentes a que Sánchez se someta a la cuestión de confianza está en manos de la Mesa del Congreso de los Diputados, que se pronunciará este jueves. El Gobierno, que tiene mayoría en la Mesa, tumbará esa propuesta. Se han mostrado en contra a admitir a trámite la propuesta al considerar que el debate no tiene sentido. Así lo han afirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

El Ejecutivo señala que es una propuesta "extemporánea" y ven más que probable que la propuesta de Junts per Cat no siga adelante. Esas mismas fuentes confirman que son conscientes de que la negativa a la exigencia de la derecha catalana independentista pueda significar que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2025, un apoyo indispensable. Insisten en que el Ejecutivo quiere nuevas Cuentas Generales aunque recuerdan que se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, ha esgrimido que la cuestión de confianza no está justificada. Preguntaba a Junts por qué insisten tanto en ello si el Ejecutivo cumple con los compromisos del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Alegría ha aclarado que los grupos parlamentarios "tienen otros instrumentos y tras herramientas", pero que la prerrogativa de una cuestión de confianza pertenece al presidente del Gobierno. Tras sus declaraciones, el secretario general de Junts per Cat, Jordi Turull, ha avisado al PSOE que tomarán decisiones que "no gustarán" si se oponen a tramitar la iniciativa que demandan.

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza. Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", ha exclamado este martes Jordi Turull.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com