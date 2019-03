Monago: "El aborto no estaba en las conversaciones de los españoles"

El presidente de Extremadura nunca ha tenido "pelos en la lengua" para mostrar sus diferencias con el Gobierno, pese a pertenecer al mismo partido. La financiación autonómica y la reforma de la Ley del Aborto han sido sus grandes batallas emprendidas con voz disonante.

Extremadura publicó hace unas semanas sus propias balanzas fiscales, a través de las que se refleja que la comunidad que preside Monago es una de las grandes olvidadas frente a Cataluña que sería la gran beneficiada. Estos documentos han propiciado un cruce de acusaciones entre Artur Mas y el extremeño. El presidente de la Generalitat dijo que "la ignorancia es atrevida" a lo que Monago ha contestado que "puede darle un par de clases sobre financiación".

El presidente extremeño ha apostado desde el principio por la convergencia de las autonomías y el principio de solidaridad y ha afirmado en Espejo Público que "desearíamos hacer más esfuerzos fiscales, pero no los podemos hacer porque otros han mirado más hacia Cataluña que hacia otras zonas de España menos favorecidas".

Además ha añadido que "lo que no tiene sentido es que aquellas comunidades, que en teoría, aportan más en fiscalidad no aporten más a un principio de solidaridad". José Antonio Monago ha insistido en que cuestiones de este tipo tendrían que tratarse cuando "la caja esté estabilizada" porque si no, ha vuelto a decir, se "saca lo peor de cada casa".

Sobre el tema del aborto, se ha mostrado más cauto y, sin ser un sí rotundo a la pregunta que le formula Susanna Griso sobre si Mariano Rajoy pudo llegar forzado al debate de la Ley del Aborto, el presidente autonómico ha esbozado un "puede ser".

Para Monago, "en la mesa camilla de los españoles no estaba el aborto como elemento de conversación", el extremeño ha asegurado que a los ciudadanos les importa ahora el aspecto económico. El dirigente popular matiza que "si hay que hacer una reforma en esta materia, hay que hacerla con el máximo consenso porque tiene caducidad".

Otro de los temas tratados en el programa ha sido la próxima cita electoral para la cual, el PP todavía no ha anunciado candidato. José Antonio Monago asegura que no sabe quién representará a su formación en las elecciones europeas, y se ha limitado a decir que en el caso de que se escogiese a Alicia Sánchez Camacho "le parecería muy bien". Además ha dicho sobre la lista socialista que "teniendo a Pepiño Blanco de número diez, la campaña está hecha" y añade "creo que no es el mejor cartel".