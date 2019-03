Monago sobre la corrupción: " La ciudadanía nos pide un gran acuerdo, no cálculo electoral"

La trama de corrupción que ha descubierto la Operación Púnica, parece haber acabado con las posibilidades de un gran acuerdo entre los principales partidos políticos de nuestro país. Desde las filas socialistas primero se pronunció César Luena para anunciar que no iba a haber pacto con el PP y después Susana Díaz volvió a reiterar este rechazo.

Sin embargo, José Antonio Monago ha explicado que la corrupción afecta "a todos los pilares" del sistema y ha dicho que "viendo diariamente casos que afectan a los partidos políticos, a los sindicatos, a las entidades financieras y a la patronal al final tiene que haber un gran acuerdo, que es lo que nos pide la ciudadanía".

El presidente extremeño profundizó sobre esta necesidad asegurando que ahora no es el momento del "vértigo de las elecciones, del vértigo de las encuestas" y aseguró: "Tenemos que estar todos unidos en este tema y el problema a día de hoy creo que es que no hay conciencia de que tenemos que estar todos unidos y estamos cada uno con el cálculo electoral y eso no suma, eso resta".

Monago ha puesto en valor tanto a las Fuerzas de Seguridad del Estado como a la Administración de Justicia al asegurar que "estos temas están saliendo porque están funcionando las instituciones".

Precisamente por la presión social, este martes el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se disculpó en el Senado por los últimos casos conocidos. Al respecto Monago ha alabado su actitud, pero ha matizado: "Está muy bien pedir perdón pero queda el siguiente paso que son las reformas que hay que hacer para atajar esto".

El político propone "potenciar la Administracion de Justicia, darle celeridad y dotar de más medios a los órganos de control para que estas noticias no sigan estando en las portadas todos los días". Monago ha insistido en que "esto no es el PP ni la política, por tanto estas prácticas se tienen que atajar inmediatamente".