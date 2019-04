Miquel Iceta: "No veo esfuerzos para pactar por parte de Mariano Rajoy"

Sobre la postura de Junts pel Sí y la CUP, que han hecho valer su mayoría absoluta de 72 diputados en el Parlament para aprobar las conclusiones del proceso constituyente, considera que no hay una vía unilateral a la independencia. Sostiene que una institución no puede situarse fuera de la legalidad. "Las instituciones son de todos, nos produce tristeza e incomodidad lo que se aprobó ayer, no acerca Cataluña a la independencia", manifiesta. Destaca que "Junts pel si y la Cup pretenden un camino ilegal condenado al fracaso".

Sobre la ronda de contactos que mantiene este jueves el rey Felipe VI con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sabe que Sánchez le dirá que no va a apoyar a Rajoy para formar Gobierno. Cree Iceta que Rajoy no está haciendo nada para intentar pactar aunque mantiene que "estamos lejos de que se celebren terceras elecciones".