El ministro Soria aboga por no criticar a compañeros "en la plaza pública"

El ministro de Industria, José Manuel Soria, no ha querido responder a las críticas que le han lanzado algunos miembros del PP y ha asegurado que, por su parte, lo que tenga decirle a cualquier compañero del partido siempre se lo diría en casa, y "nunca en la plaza pública".

Soria se ha referido así en declaraciones en el Congreso a las críticas del portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha dicho del ministro que "ha hecho méritos para dimitir o ser cesado" por su gestión del problema del carbón nacional; y del presidente de esa comunidad, Juan Vicente Herrera, quien achacó a su "insensibilidad y arrogancia" los resultados electorales en este territorio.

"Las descalificaciones al final descalifican a quien descalifica"

Ante estas críticas, el titular de Industria ha dicho que no tiene nada que decir porque "las descalificaciones al final descalifican a quien descalifica" y ha asegurado que, por su parte, no hay "ningún encontronazo" con Juan Vicente Herrera.

"Yo le he felicitado porque, sin perjuicio de que no haya obtenido la mayoría absoluta en esta ocasión, ha tenido un resultado que podemos calificar de muy bueno y se ha quedado a un sólo procurador de la mayoría absoluta", ha señalado después de reiterar que no va entrar en el "juego" de descalificaciones e invitar a los periodistas a preguntar a quienes las llevan a cabo.

Sobre si se siente responsable de los resultados electorales en Castilla y León, Soria ha respondido: "Me siento responsable de los resultados en Canarias". "Cada cual tiene que pensar porqué critica y, por lo demás, yo lo que tenga que decirle a cualquier compañero de partido siempre se lo diría en casa, nunca en la plaza pública del pueblo", ha subrayado tras confirmar que no ha llamado a Herrera tras esas declaraciones.