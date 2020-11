El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha quitado importancia a las sucesivas diferencias dentro del Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y entre los ministros socialistas y los de Podemos: "Somos dos partidos con orientaciones comunes, pero con muchos matices diferenciales. Yo no percibo esa tensión que algunas veces leo en los medios. Hay tensiones, pero de una manera muy civilizada". En una entrevista en la Cadena Ser ha añadido: "No percibo esa tensión que a veces leo en los medios. Tengo claro que hay solo una acción, un solo Gobierno".

Sobre el último enfrentamiento por la comisión de ministros que iba a coordinar los fondos europeos, en la que solo estaba una ministra de Podemos y no Iglesias, Campo ha dicho que no conocía el documento, "pero es lógico, son documentos que se suben, van trasteando, pero lo importante es la resolución definitiva". En este caso que para que esté el vicepresidente segundo, Sánchez ha decidido que la comisión sea todo el Gobierno.

Justicia es quien negocia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado que es su departamento el que tiene la "capacidad negociadora" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha alejado de la negociación a los grupos parlamentarios de ERC y EH Bildu. Campo se ha expresado así tras ser preguntado por la intención de Unidas Podemos de incluir a sendas formaciones en la negociación para desbloquear la renovación del órgano.

"¿En la del Consejo? No. Ya dijo el presidente que era el ministro de Justicia quien tenía la capacidad negociadora y luego el arco parlamentario incluidos los tres quintos", ha recordado Campo, que ha limitado el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Del Consejo no estamos hablando de eso. Lo que pasa es que no podemos negar la posibilidad de articular todos los grupos políticos su opinión. Pero una cosa es expresar su opinión y otra es la toma de decisiones", ha dejado claro el titular de Justicia. En este contexto, Campo ha vuelto a mostrar su "esperanza razonable" en que el desbloqueo del CGPJ llegue "en un periodo corto o medio". "La no renovación no es ninguna alternativa constitucional", ha insistido el ministro. Eso sí, ha reconocido que la negociación de los PGE ha podido trastocar las negociaciones entre el PSOE y el PP para sacar adelante la renovación antes de final de año. "Hay cosas que no ayudan, pero no hay alternativa, tiene que haber renovación. No hay excusas posibles", ha incidido.