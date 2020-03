El ministro del Interior no descarta cerrar el espacio aéreo para completar el cierre de fronteras por el coronavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que los aeropuertos ya están reducidos al mínimo, un 50 por ciento, pero ha añadido que no se descarta cerrar el espacio aéreo español en el marco del estado de alarma decretado para combatir la pandemia de coronavirus Covid-19. En declaraciones a COPE el titular de Interior ha subrayado que "se van a dar los pasos precisos con serenidad y autoridad pero sin miedo". No obstante ve probable que el estado de alarma pueda extenderse más allá de los quince días. "Esperemos que la curva de contagios revierta pronto", ha comentado el ministro que espera que en los próximos días se vean resultados halagüeños.

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que la autoridad sanitaria sólo ha recomendado cerrar las fronteras terrestres, aunque ha agregado que los puertos han sido prácticamente cerrados al tráfico de personas y también hay una orden de reducir los vuelos. "No encontramos con una realidad dinámica por lo que las decisiones van adaptadas a las necesidades del momento concreto y con proporcionalidad", ha apostillado. Preguntado sobre que la Unión Europea puede asumir la decisión de cerrar las fronteras, para el ministro esta medida buscaría "bloquear y poner freno a que se extienda el virus". Ha asegurado que la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, con las policías autonómicas, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, se está llevando a cabo sin problemas. Además ha destacado el comportamiento solidario de la ciudadanía española en estos momentos tan complicados. "La mayor parte de la gente cumple la norma y para quienes no lo hagan la misma establece sanciones y las aplicaremos", ha advertido el ministro.

Situación en las fronteras

GIBRALTAR: La frontera con Gibraltar sigue con "normalidad" tras decretar el Gobierno el control en las fronteras terrestres, ya que "lo que se va a hacer ahora en las de Portugal, por ejemplo, es lo que ya se hace en la Gibraltar o Andorra", ha recordado el representante de los trabajadores españoles en Gibraltar, Juan José Uceda, que ha señalado que este martes "no hay ninguna queja de los trabajadores". No obstante, según ha manifestado en declaraciones a Europa Press, "el temor está en el segundo paso que se va a producir por parte de Europa, que es el cierre de las fronteras con el exterior", ya que "la pregunta es si se va a considerar a Gibraltar frontera exterior porque ya no está en Europa"

PAÍS VASCO: La situación en la frontera de Irun (Gipuzkoa) es de "normalidad" ante el restablecimiento del control de las fronteras terrestres por el Gobierno central, con motivo de la alerta sanitaria por el COVID-19, según han informado fuentes de la Ertzaintza y el Ayuntamiento de la localidad.

CATALUÑA: La Policía Nacional se ha desplegado en la frontera con Francia por La Jonquera (Girona), en la carretera N-II en este punto y en otros pasos fronterizos como el de Puigcerdà (Girona), desde la medianoche de este martes, sin registrar incidencias. Según han informado a Europa Press fuentes del cuerpo policial, los agentes solo permiten cruzar la frontera a transportistas que acrediten su actividad, e impiden a cualquier español salir del territorio y entrar a extranjeros. Se trata de controles de documentación que realiza la Policía Nacional, competente en esta materia.

NAVARRA: Los puestos fronterizos navarros de Valcarlos y Dantxarinea, a cargo de la Policía Nacional, registran una inusual actividad por los controles establecidos con motivo del cierre temporal de fronteras para impedir la expansión del coronavirus, si bien no se registran problemas y las retenciones son leves.

ARAGÓN: Los tres pasos fronterizos de Aragón, que comunican España con Francia por el Somport, Portalet y Bielsa, registran "muy poca afluencia" desde que el Gobierno de España haya acordado el cierre de fronteras.

HUELVA:La frontera de la provincia de Huelva con Portugal ha amanecido este martes con los controles fronterizos terrestres restablecidos después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara este lunes el restablecimiento de los mismos esta madrugada hasta el fin del estado de alarma. La normalidad y el escaso tráfico está siendo la tónica predominante en este primer día con los controles, según han informado desde la Policía Nacional.

MELILLA: Melilla ha amanecido aislada por tierra, mar y aire tras las medidas decretadas por los gobiernos de España y Marruecos para hacer frente a la crisis del coronavirus, con decisiones que se anunciaron con apenas horas de antelación, lo que ha provocado que grupos de marroquíes hayan quedado atrapados en la ciudad y de melillenses en la península. Así, en las inmediaciones de la frontera de Beni-Enzar han pasado a la intemperie una noche más decenas de marroquíes, entre ellos un grupo de más de medio centenar de personas que desembarcaron de los ferrys de Málaga, Almería y Motril (Granada) o descendieron los aviones de Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Madrid y Barcelona, a los que Marruecos les han denegado la entrada en su país a pesar de ser nacionales propios.

CEUTA: Decenas de personas, la mayoría de ellos españoles, están en la estación marítima del puerto de Ceuta a la espera de poder viajar hacia Algeciras (Cádiz) tras la autorización que han recibido para poder salir de la ciudad. El puerto de Ceuta permanece cerrado al tráfico de pasajeros desde las 00.00 horas, con lo que se une a la suspensión de los enlaces por helicóptero que unían la ciudad con Algeciras (Cádiz) y Málaga.Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, estos viajeros han acudido esta mañana a la Delegación del Gobierno para pedir una autorización para poder salir de la ciudad. Se trata, en muchos casos, de españoles que estaban en Marruecos así como de algunos marroquíes que permanecían atrapados en la ciudad sin poder volver a su país después del cierre fronterizo decretado por Marruecos.