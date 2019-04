Miles de personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción

Miles de personas, algo más de 3.000 según los organizadores, se han manifestado por el centro de Valencia para clamar contra los corruptos y exigir justicia y la depuración de todos los casos de corrupción de la Comunitat Valenciana.

"El pueblo valenciano contra corrupción, tolerancia cero" ha sido el lema de la manifestación, convocada por más de 75 entidades sociales, sindicales, políticas y ONG tras las últimas detenciones e imputaciones de miembros del PP por el caso Imelsa.

La protesta ha comenzado sobre las seis de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana, donde se ha leído un manifiesto, y ha concluido en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Valencia. Frente al edificio judicial se encuentra el domicilio de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, donde los manifestantes han estado parados durante varios minutos gritando frases como "Rita a Picassent" o "Devuelve el dinero". Carles Xavier López, de la Coordinadora de ONGDs, una de las entidades convocantes, ha asegurado a EFE que han decidido terminar la manifestación en el TJS "como símbolo para que la Justicia sea implacable y caiga todo el peso de la ley sobre los corruptos".

Durante la marcha se han gritado frases como "el pueblo valenciano no es corrupto", "devuelvan el dinero de la corrupción" o "cero impunidad, corrupción cero", y se han exhibido pancartas y carteles con frases como "La corrupción como la paella, en ningún lugar como en Valencia" o "CorruPPtos devolvernos el dinero".

Durante la lectura del manifiesto en la Plaza el Ayuntamiento han denunciado el "alto coste" que durante generaciones deberán pagar los valencianos para "tratar de revertir el daño social y económico que ha generado la corrupción sistemática" de una "minoría de dirigentes políticos para "financiar ilegalmente el PP". Los convocantes han exigido a la justicia que se llegue "hasta el final" en la lucha contra la corrupción y se creen mecanismos de transparencia en las administraciones.

También ha reclamado auditorías ciudadanas y públicas para que "no quede impune ningún caso" y se dote a la sociedad de las herramientas necesarias para luchar "contra la corrupción, los corruptos y los agentes corruptores propios del actual sistema capitalista neoliberal" "Exigimos justicia y la depuración de todos los casos de corrupción porque los políticos que han robado devuelvan todo el dinero, sean inhabilitados y tengan las sanciones penales correspondientes", han afirmado.

Además, han pedido que se investigue la "financiación ilegal del PP por si se pueden invalidar los resultados electorales" y han exigido al as instituciones valencianas que se personen como acusación en los procesos judiciales "para ser la voz de loa valencianos". Consideran necesario que la figura del aforamiento político en casos de corrupción "no sea coartada para no ser juzgados y condenados, como el caso de Rita Barberá", y por ello piden a Les Corts Valencianes que convoquen un Pleno Extraordinario para revocar su nombramiento como senadora territorial.

"Ni esta persona ni otras imputadas o investigadas pueden continuar representando a nuestro pueblo en ninguna institución", afirman los convocantes, que han puesto en marcha una recogida de firmas para pedir esta revocación.