Miguel Sebastián: "En 2015 no cumpliremos el objetivo de déficit"

El exministro de Industria del Gobierno de José Luís Rogríguez Zapatero, Miguel Sebastián, valora la política económica de su gestión en el libro 'La falsa bonanza'. Cree que los peores años fueron los comprendidos en el periodo 2004-2007, momento en el que se dejaron llevar por la euforia cuando se tenían que haber hecho reformas. Los mejores años en la gestión económica los fija en el periodo 2010-2011.



Achaca que cuando ellos empezaron a detectar la burbuja inmobiliaria el que fuera en aquel momento regulador/ supervisor del Banco de España no veía ninguna crisis."Todos hemos cometido errores y es bueno asumirlo, es importante para la campaña electoral. Nos equivocamos entrando en el euro porque no supimos prever lo que nos pasaría una vez dentro sin hacer una serie de reformas. Claramente hay que seguir dentro y hacerlo lo mejor posible pero nos equivocamos en el modelo", matiza.

Cree que los factores que terminaron de desencadenar la crisis fueron la entrada en el euro y la aportación de crédito barato y exterior con el que España no necesitaba ahorrar. Sobre la gestión del vicepresidente Rodrigo Rato y de sus numerosas causas pendientes con la justicia destaca que le ha sorprendido su gestión porque pensaba que era una persona íntegra.



Afirma que tras renunciar a la peseta en España se produjo una avalancha de capitales. "Si ese dinero que viene de fuera no va a actividad productiva al final es efímero y te quedas con deudas. Con ese dinero se compraron empresas de fuera y ladrillo. Se invirtió mal", comenta. Sebastián cree que en 2015 España no cumplirá con el objetivo de déficit, considera que serán las Comunidades Autónomas quienes darán la sorpresa y estos datos se verán en enero.

Sobre la construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) cree que es una buena opción dado el elevado alquiler que Francia cobra a España por realizar las labores de almacenaje. "Necesitamos el almacén siguiendo el modelo de Holanda, la ubicación de Villar de Cañas no la elegí yo", comenta.