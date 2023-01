Miguel Sánchez López deja Ciudadanos tras criticar a la dirección por asistir a la manifestación del sábado

Miguel Sánchez López está muy molesto con la dirección de Ciudadanos. ¿El motivo? La decisión de Inés Arrimadas y Begoña Villacís de asistir a la manifestación convocada este sábado en Madrid contra Pedro Sánchez y las políticas que está llevando a cabo el Gobierno.

Lo ha escrito en su cuenta de Twitter: "Disfrutad lo votado. De esto iba. Con todo respeto para todo el mundo, que nadie se me enfade. Pero yo no estaré ni el sábado en Cibeles, y me temo que ni en el futuro de Cs. Ya tengo el intermitente puesto. Que os vaya bonito en esta aventura. No es la mía".

Ambas dirigentes estarán el sábado en Cibeles en la manifestación que han convocado diferentes entidades constitucionalistas y que prevé congregar a miles de personas contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

No continuará en el partido

Miguel Sánchez López iba en las listas de Edmundo Bal en las primarias que celebró el partido la semana pasada. Y se da la circunstancia de que es el único senador que tiene el partido. De esta forma, si abandona el partido, habría que buscar a un sustituto que ocupara su puesto. Ni Inés Arrimadas ni Begoña Villacís se han pronunciado al respecto ni han valorado las palabras de Sánchez López.