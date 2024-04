El menú de la boda de Almeida y Teresa Urquijo: cuánto cuesta y qué se ha servido

Familiares y amigos habían apostado hace ya un tiempo que José Luis Martínez-Almeida no pasaría por el altar. "Pepito" estaba resignado a la soltería, pero apareció Teresa Urquijo y la vida del alcalde cambió para siempre. La ciudad de Madrid ha salido a la calle desde primera hora para conseguir los mejores sitios para presenciar el enlace. Numerosos periodistas ocuparon uno de los laterales de la iglesia de San Francisco de Borja, en el madrileño barrio de Salamanca para captar las mejores imágenes de la llegada del novio que a las 11:30 horas salía del coche sonriente entre gritos de ¡viva el alcalde! y ¡viva el novio! Minutos después, atendía a la prensa a la que manifestó: "es el día más feliz de mi vida", y posteriormente comenzó a saludar a los invitados más importantes que iniciaban el camino hacia el interior del templo.

Minutos antes de las 12:00 horas llegaba la novia acompañada por su padre y padrino que fue recibida con gritos de ¡alcaldesa! Vestía un diseño de Navascués muy especial para ella ya que fue el que utilizó tanto su abuela como su madre en sus respectivas bodas.

Invitados ilustres

Los primeros invitados, entre los que se encontraba Esperanza Aguirre y el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón llegaron a la iglesia de la calle Serrano poco antes de las once de la mañana. Más tarde hacía acto de presencia el ex alcalde de Madrid Álvarez del Manzano, Cuca Gamarra, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, el único alto cargo del PP a nivel nacional que aún no ha pasado por el altar. Otro de los políticos que apareció de la mano de su mujer fue el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, quien felicitó a Almeida en las escaleras de la iglesia antes de posar para los fotógrafos. José María Azar y Ana Botella, las infantas Elena y Cristina y el rey emérito también hicieron acto de presencia minutos antes de que comenzara la misa.

El enlace duró una hora y veinte minutos y tras su finalización los novios salieron del tempo sonrientes y convertidos en marido y mujer. Recibidos entre aplausos, los asistentes comenzaron a gritar ¡que se beses, que se besen! y la pareja decidió darse un beso en la mejilla antes de subirse al vehículo que les llevaría a la finca El Canto de La Cruz, propiedad de los abuelos maternos de la contrayente.

Una familia perteneciente a la nobleza

Teresa Urquijo tiene 27 años y trabaja como analista inmobiliaria. Su familia tanto por parte de padre como de madre pertenecen a la nobleza. Es hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y nieta de Jaime Urquijo y Chacón, caballero de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y de Beatriz Moreno y de Borbón, propietaria de la yeguada Flor de Lis y una de las criadoras de caballos de pura raza más importantes de España.

Una finca con historia

El Canto de la Cruz fue edificada en 1991 y tiene todas las comodidades necesarias dentro de un ambiente rústico. Está situada en la localidad de Colmenar Viejo, a 30 kilómetros de Madrid y es propiedad de Íñigo Moreno de Arteaga y de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, abuelos de la novia.

Así es el menú de la boda

El joven matrimonio estaba seguro de cómo debía ser su enlace soñado: en la iglesia de San Francisco de Borja, con banquete en El Canto de la Cruz y catering del restaurante Lhardy.

Un menú de Lhardy es un restaurante de alta cocina con un gran arraigo en Madrid. Siguiendo las informaciones proporcionadas por su web oficial, Lhardy es un escenario histórico y literario de Madrid de los últimos siglos, que ha sabido conservar celosamente el ambiente cortesano y aristocrático del Madrid del siglo XX y los comienzos del XXI al mismo tiempo que las mejores fórmulas de la cocina europea.

El menú será de cóctel, de pie, con seis pinchos fríos, seis calientes, una estación con parrilla, otras dos estaciones de elaboraciones frías o calientes y dos postres, según 'ABC'. Asimismo se incluye un cóctel, un primero, un segundo y un postre sentados en mesa. Sopa de ldiazábal con dulce de manzana, tartar de ostras con espuma de limón, una crema catalana de foie, txangurro gratinado en concha de zamburiña o dados de merluza de anzuelo frita con mayonesa de piquillo son algunos de los pinchos que se servirán. Los platos irán desde ravioli de jamón y langostinos con consomé de hongos, bogavante, lubina, rape, hasta carrillera de ternera sobre patata trufada o la presa lbérica asada con talo y ajos tiernos aliñados.

Se sabe que el menú asciende a 175 euros por persona y que el joven matrimonio ha optado por un menú tradicional.

