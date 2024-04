Almeida, "nervioso" antes de la boda 'ensaya' el paseíllo con Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, comparecen juntos un día antes de la boda de Almeida. El novio ha desvelado que está "nervioso" horas antes del enlace con Teresa Urquijo y que tendrá lugar este sábado.

"Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado", ha confesado el alcalde madrileño.

"Dije que iba a estar trabajando hasta el último momento y aquí estamos", expresaba a su llegada a la firma de un convenio de colaboración para el impulso de transformación digital. La presidenta autonómica también ha confirmado su asistencia a la boda junto, pero no con su pareja. "Voy a ir acompañada de un joven apuesto que siempre me acompaña en los grandes acontecimientos", expresaba ella. El rey emérito, la reina Sofía y las infantas también acudirán al evento.

En un ambiente relajado, se ha visto a Almeida y Ayuso juntos. "Muchas gracias por acompañarme hoy, por acompañarme mañana y estar en el ensayo del paseíllo", bromeaba Martínez-Almeida a Díaz Ayuso, que coincidía que iba vestida de blanco.

La boda se celebrará en la Iglesia de San Francisco de Borja, en la madrileña calle Serrano, y el evento posterior será en la finca propiedad de la familia de la novia, 'El Canto de la Cruz', en Colmenar Viejo.

Le espera un día veraniego al alcalde de Madrid en su boda. Se casa ante 500 invitados. Almeida ha presidido su última Junta de Gobierno antes del gran evento. Se irá junto a su futura esposa 15 días de luna de miel y dejará el puesto a su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz.

Dispositivo policial en la boda de Almeida

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha confirmado que habrá presencia policial este sábado para garantizar la seguridad de los invitados a la boda del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Martín ha señalado que aunque se trata de un evento "de naturaleza privada", el enlace generará una serie de desplazamientos y reunirá a "autoridades y personalidades" que requerirá la presencia de efectivos tanto de Policía Nacional y Guardia Civil como de Policía Municipal para "garantizar la seguridad" y aseguran que no es un dispositivo en sí.

La finca del evento posterior a la boda tiene 25 hectáreas. Según detalla la revista 'Hola' es el lugar donde la abuela de la novia cría caballos de pura sangre árabe. Además, allí se han celebrado concursos hípicos en los que ha llegado a participar la Infanta Elena.

No se espera que Felipe VI asista a la boda de Martínez- Almeida. Coincide con la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Athletic de Bilbao y el Real Mallorca, que se juega a las 22.00 horas del sábado.

