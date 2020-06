Méndez de Vigo afirma que quiere poner en marcha un sistema de diálogo con la comunidad educativa

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el Ministerio quiere poner en marcha con la comunidad educativa, los docentes y las familias un sistema para poder dialogar y que así todos puedan hacer sus aportaciones al futuro pacto nacional por la educación.

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones durante el acto de clausura de un acto del PP sobre educación celebrado en la Casa América de Madrid, en el que también ha intervenido el vicesecretario de Sectorial del partido, Javier Maroto.

El titular de Educación y portavoz del Gobierno ha recordado que el próximo miércoles el Congreso convalidará el decreto ley que aplaza el calendario de implantación de la Lomce. El pasado 9 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó ese real decreto ley de medidas urgentes para ampliar el calendario de implantación de la Lomce por el que las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que deben llevarse a cabo desde este curso, no serán obligatorias ni necesarias para obtener un título. Ha destacado que esa convalidación del decreto ley "será un paso" hacia ese pacto de Estado por la educación, que a la vez será estudiado por una subcomisión que creará el Congreso.

Tras señalar que le gustaría que la comunidad educativa pasara por esa subcomisión de la Cámara Baja, Méndez de Vigo ha dicho que su departamento va a organizar con ella, con los docentes y las familias "la manera de establecer un diálogo para que tengan mucho que decir en ese pacto nacional por la educación". El ministro ha asegurado que la idea de ese acuerdo es un asunto que el Gobierno venía desarrollando desde antes de las elecciones generales de diciembre de 2015 y ha agregado que "lo que parecía utópico hace un año, hoy está más cerca". "Si conseguimos amalgamar la libertad con ese derecho de la función social del sistema educativo conseguiremos hacer ciudadanos libres, solidarios y felices", ha apuntado.

Ha apostado así por "respetar la libertad y el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos". "Intentar regular los deberes por ley no es una buena solución", ha dicho. "No se puede pretender regular todo. España es muy diversa. Hay que dar competencias a las comunidades y a los centros, y confiar en los profesores, son los que mejor saben", ha añadido. "Intentar regular para todo el mundo desde Alcalá 34 no es una buena idea", ha subrayado, en relación a la dirección de la sede del Ministerio de Educación en Madrid.

Por su parte, Javier Maroto ha abogado por el diálogo con todos los agentes implicados en la educación "antes, durante y después de cualquier reforma". El vicesecretario ha señalado que su partido quiere una ley que "dure en el tiempo porque ha sido consensuada, tenga resultados personales académicos de primer orden y que sea competitiva", por lo que cree que este momento puede ser "una oportunidad". "Contamos con todos los agentes implicados. Esto no se puede hacer desde un despacho, solos, sino con todo el mundo que tenga algo que decir y aportar", ha agregado.