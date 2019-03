Méndez de Vigo, tras el polémico titular de 'The Times': "Los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno"

El ministro de educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera "una tergiversación inaceptable" la información publicada en el diario 'The Times' por lo que le ha pedido que rectifique. "No voy a consentir a mi edad que venga nadie a decirme que yo he dicho una cosa que no he dicho y con la que estoy radicalmente en contra", ha apuntado.

El titular del diario británico afirma que España "usará la fuerza" en Cataluña si se desobedece la ley y la información se afirma que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar a los "Mossos" si hay que restaurar la legalidad en Cataluña.

Mendez de Vigo ha explicado que estuvo "una hora y media de conversación" con el corresponsal del diario "explicándole la aplicación del 155, que su objetivo no era suspender la autonomía sino restaurarla, que el objetivo del Gobierno era reestablecer la convivencia democrática en Cataluña y garantizar la neutralidad de la administración".

El portavoz del Gobierno ha puesto de manifiesto que en "momentos delicados como este, la verdad tiene que relucir". Asegura que ha dicho "con mucha claridad" que no quiere que se cometan actos de violencia. "Los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno, ni en el de nadie", ha apuntado.

Méndez de Vigo ha señalado que la aplicación del artículo 155 es "para volver a la normalidad", ya que la "inmensa mayoría de los catalanes quieren tranquilidad, normalidad y certeza". "Serán los Mossos d'Esquadra los que tendrán que restablecer la ley y el orden", ha aseverado.