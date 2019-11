Las mejores canciones de Malú para la 'despedida' de Albert Rivera

No hay nada mejor que la música para remediar los 'malos tiempos', y sino que se lo digan a Albert Rivera. Tras tomar la decisión de dimitir tras la debacle electoral del 10N, ahora tendrá mucho más tiempo para reflexionar, disfrutar con los suyos y, por supuesto, para la música. El líder de Ciudadanos ha demostrado ser un gran fanático de la música española y, teniendo cerca a Malú, esta sería la playlist idónea para la ocasión tras su 'adiós político' tal y como se habla hoy en redes sociales. Durante toda la mañana, Rivera ha sido protagonista y trending topic al anunciar que deja de liderar la formación de Ciudadanos, su acta como diputado y queriendo alejarse de la vida pública. Las redes también se han llenado de memes y, tal y como se comenta en Twitter, algunas canciones de la artista podrían encajar con el momento actual que vive Rivera:

'Me despido, me fui, desaparecer'... de la vida pública, esto es lo que ha decidido Albert Rivera hoy, 11 del 11, una fecha que ya está marcada en el calendario, con color naranja.

'No me interesa' o 'Qué mas me da' son dos temas Rivera podría dedicar al mismísimo Sánchez o incluso a Abascal. Ya le dan igual los pactos, quiere vivir lejos de los focos mediáticos, poniendo fin a la vida pública y a la política. Aunque piense que con la subida de Vox como tercera fuerza política quizás España vuelva al 'Blanco y Negro'.

'No voy a cambiar' es otro tema de cabecera que le viene 'al pelo' a Albert Rivera. En rueda de prensa ha afirmado ser honesto, tal y como le han enseñado sus padres y durante su infancia en el colegio. Aunque 'Cambiarás', Albert, pero de rumbo.

'Ni un paso atrás', además de ser una canción de Malú, es uno de los lemas de Ciudadanos, el partido liderado, hasta hoy, por Rivera

'Llanto lloro', la canción ideal para Inés Arrimadas. La política, desde la madrugada del 10-N, no ha podido contener las lágrimas tras el 'Desafío'. 'No te pude retener' es lo que podría pensar la mismísima Arrimadas tras el 'Me Fui' del líder de la formación naranja.

Esperemos que 'Desaparecer' no sea el objetivo de Albert a pesar de su decisión de triunfar 'En otra parte'.

Dale al play y disfruta de esta irónica playlist: