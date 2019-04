Los medios internacionales se hacen eco del inicio del juicio del caso Nóos

Varios medios internacionales se han hecho eco del juicio del caso Nóos. La televisión gala France 24 emitía la llegada de la infanta a los juzgados poco después de producirse. En sus informativos incluían un reportaje sobre el caso y declaraciones de ciudadanos españoles dando su opinión.

"The trial of princess Cristina just has started...." (Comienza el juicio a la infanta Cristina…), destacaba la cabecera de la británica BBC en el sumario de sus informativos. Conexiones en directo con el enviado especial a Palma de Mallorca y un video sobre Cristina e Iñaki Urdangarín.

En Latinoamérica, las televisiones también cubrían el juicio en España con algún que otro error. Como el del presentador de Telesur, que dijo que era la hermana del rey Felipe VI.

En las ediciones digitales de los periódicos extranjeros también hay un hueco hoy para la infanta. El 'New York Times' ha titulado 'Comienza el juicio por fraude fiscal a la infanta Cristina', con una imagen de la hermana del rey. Un juicio que 'The Washington Post' califica de histórico.

El periódico 'The Guardian' mostraba una fotografía de la llegada de Cristina de Borbón y su marido a los juzgados. Y no sólo una, sino varias son las imágenes que publica el italiano Corriere della Sera, que ha hecho una fotogalería de la infanta.

Un total de 590 informadores, entre redactores, gráficos y técnicos, pertenecientes a 84 medios de comunicación y programas de radio y televisión están acreditados para seguir desde hoy el juicio del 'caso Nóos', en el que están procesados la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin. Mientras más de veinte medios internacionales también prevén cubrir la vista oral.