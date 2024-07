Mazón afirma que la Comunidad Valenciana no se posicionará "a favor ni en contra" de una Ley de Extranjería que "no conocen"

"Mi ejecutivo cumple la próxima semana un año. Un año del Gobierno del cambio. Ha llegado el cambio, se ha acabado el sectarismo. Las cosas están cambiando, como prometimos". Así ha arrancado este miércoles Carlos Mazón su discurso en el desayuno informativo al que ha acudido en la sede de 'La Razón'.

Un encuentro en el que el presidente de la Comunidad Valenciana, además, ha respondido a las preguntas del director general de Antena 3 Noticias, Santiago González; del director de Informativos de Onda Cero, Julián Cabrera; de la periodista de la Sexta, Ángela Vera; y de la adjunta al director del periódico, Carmen Morodo.

Pactos con Vox e inmigración

La primera cuestión ha venido a cargo de Santiago González, que le ha preguntado cómo le afecta la amenaza de Vox de "romper" los pactos autonómicos si los populares apoyan la reforma de la Ley de Extranjería. "No temo por la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana", ha sostenido Mazón. "Somos dos partidos distintos y tenemos posturas distintas", ha continuado, pero ha asegurado que, pese a las "discrepancias", entre ellos existe "mucho diálogo". Por ello: "No temo por la estabilidad de mi Gobierno".

Y sobre esa reforma apunta: "El asunto de la inmigración y sobre todo lo que afecta a menores, es un fenómeno extraordinariamente complicado que debería ser portada todos los días". Por ello, dice: "Conviene saber los datos: es falso que hoy, esos 6.000 inmigrantes se vayan a repartir entre las comunidades autónomas. Lo que está en el orden del día es un acuerdo del año 2022, donde todas las comunidades ya aceptaron un cupo y que yo ratifico".

"Sobre inmigración, no vamos a posicionarnos a favor o en contra de una ley que no conocemos y que nos enviaron ayer a las seis de la tarde", ha reiterado cuando la periodista Ángela Vera ha vuelto a incidir en la Ley de Extranjería. Y ha recordado: "En estos dos años nos han llegado, no 23 menores, sino 100 fuera del cupo oficial del Gobierno. El Gobierno de PP y Vox ha hecho ampliaciones de crédito, reformas para habilitar la estancia de toda esta gente en centros y albergues. Hemos enviado cartas a los ministros para ver por qué son tan irresponsables de no comprobar la llegada de menores entre el cupo de mayores. Eso es una irresponsabilidad y una mala praxis".

Y precisamente sobre esos albergues ha preguntado Carmen Morodo. Santiago Abascal cree que esos centros son focos de inseguridad. Sobre esto, Mazón afirma que no va a "vincular inmigración con delincuencia o ilegalidad. Aunque ha asegurado que "a día de hoy no hay un solo Ayuntamiento en la Comunidad Valenciana que se haya ofrecido para construir centros de menores" porque "es cierto que ha habido casos de denuncias. Es un dato, ha ocurrido. Hay cierta inquietud".

Financiación autonómica

Cuando ha sido el turno de palabra de Julián Cabrera, este ha preguntado sobre la financiación singular para la Comunidad Valenciana. A lo que el presidente autonómico ha comenzado así: "Yo no doy crédito al socialismo valenciano (...) Todos los partidos socialistas, en gobierno o en oposición, están en contra de una financiación singular porque rompe el sistema. Menos el socialismo valenciano".

Le sorprende que "el PSOE haya abandonado la progresividad, la igualdad y la equidad" y pide una España "en igualdad de condiciones", asegurando que sí está a favor de un fondo de nivelación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com