La mayoría del PP en el Senado bloquea la propuesta para suprimir los aforamientos

El pleno del Senado ha rechazado, en virtud de la mayoría absoluta del PP, la moción socialista en la pide una reforma urgente de la Constitución para "la supresión del aforamiento" a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. La propuesta ha sido respaldada por los 142 senadores del grupo popular; uno de Foro; y, por error a la hora de emitir el voto, de un senador de ERC.

De este modo, el PP ha bloqueado la primera iniciativa parlamentaria que, estando el Gobierno en funciones, se debate sobre el aforamiento --situación jurídica por la que una persona, por su cargo público o profesión, deberá ser juzgada por el Tribunal Supremo y no por los tribunales ordinarios--. "Otra oportunidad perdida para reformar la vida política" porque "los de siempre, los del PP, no quieren renunciar a un privilegio", ha lamentado el senador socialista encargado de defender la moción, el senador Antonio Julián Rodríguez.

Los populares han rechazado la iniciativa de los socialistas, con la presencia de la senadora autonómica y exalcaldesa valenciana, Rita Barberá, envuelta en la polémica sobre los aforados tras la apertura de una investigación judicial por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento valenciano. Además de Barberá, que no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, han acudido a la votación Pilar Barreiro (PP), que comparecerá ante el Tribunal Supremo por supuesta prevaricación en el caso Novo Carthago, y Antonio Gavira (PSOE), a quien el alto tribunal espera investigar por unos presuntos gastos del partido sin justificar en Arahal (Sevilla).

Aunque desde el PP sostienen que existen "demasiados" aforados, rechazan de pleno hacer una "reforma express" de la Constitución en este sentido. Además, los 'populares' defienden que el aforamiento no ningún "privilegio" sino "garantía de defensa y protección". Por este motivo, el PP ha presentado una enmienda a la propuesta socialistas para que, en el seno de la Comisión Constitucional, se cree una ponencia de estudio sobre la institución del aforamiento y revise el artículo 71 la Carta Magna para "adaptarla" a los tiempos actuales".

"Un plis plas constitucional, no", ha dicho la senadora 'popular' Maria Rosa Vindel, quien ha recordado que el PSOE también la rechazó una reforma de la Carta Marga 'express' sobre el aforamiento en su Conferencia Política de 2015. Además, la senadora Edelmira Barreira ha criticado la moción "oportunista e inoportuna" que el PSOE "nunca gobernando ha planteado". "¿Qué les ha pasado a ustedes en un año que son capaces de sostener lo contrario?", ha dicho, acusando a los socialistas de "apropiarse" de la propuesta de suprimir el aforamiento a raíz del acuerdo de Gobierno firmado con Ciudadanos.

Desde el PSOE, que no ha admitido ni la enmienda del PP ni ninguna de las presentadas por el resto de grupos parlamentarios del Senado, ha dicho que "los ciudadanos piden hechos, no ponencias ni palabras" y ha achacado el 'no' del PP a que está "cercado por la corrupción. "Sería mejor ir para adelante, y con la cabeza bien alta", ha reprochado a la bancada 'popular' el socialista encargado de defender la moción, el senador Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.

Durante su intervención, Rodríguez ha lamentado la "sensación de impunidad" que, a su juicio, genera la figura del aforamiento entre los ciudadanos. Para él, el aforamiento crea "desconfianza y recelo" hacia los políticos porque demuestra que la justicia "no es igual para todos". Rodríguez ha cifrado en 2.500 los políticos aforados en España: "Si somos los campeones del mundo en el fútbol, también somos campeones del mundo en el aforamiento", ha lamentado, citando a los países europeos que cuentan con "muchos menos" figuras aforadas. Así, ha pedido al resto de las fuerzas políticas el apoyo a la iniciativa del PSOE alegando que los aforamientos "se contraponen al objetivo de la regeneración democrática" del sistema político: "Ante la ley todos los ciudadanos somos iguales. Aunque algunos no lo quieran ante la ley no caben privilegios", ha aseverado.

Aunque ha reconocido la "indecisión" política que ha existido en anteriores legislaturas en torno a este asunto, se ha mostrado convencido de la necesidad de "alterar las reglas del juego" ahora y evitar que "uno pocos" estén judicialmente beneficiados. "Además de ser una anormalidad es también un desprecio a los jueces", ha manifestado, para después señalar que hay jueces de instrucción que desisten en la investigación a parlamentarios que están aforados "porque saben que el proceso se les va a escapar de sus instancia" para ir al Tribunal Supremo.

En respuesta, la senadora del PP Vindel ha cargado contra la vinculación entre el aforamiento y la impunidad ya que, en su opinión, "es falso y no es de recibo" decir que hay políticos que se aferran a su escaño para evitar una investigación judicial". "El fuero no es un privilegio porque no es renunciable sino una prerrogativa del Parlamento", ha argumentado.

Por su parte, el grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea ha votado a favor de la moción del PSOE a pesar de que ha reclamado la eliminación de "todos los aforamientos": "No entendemos que queden fuera otras figuras tan o más importantes", ha incidido la senadora Miren Edurne Gorrochategui. Eso sí, ha insistido en que a pesar de que la iniciativa es "manifiestamente mejorable" desde el grupo de Podemos sí celebran su "espíritu". Aunque ha discrepado en las formas para abordar la supresión de los aforados ya que, según ha dicho, el aforamiento para senadores, diputados y parlamentarios autonómicos no se elimina a través de la modificación del artículo 71 de la Carta Marga, y sí reformando el 24.

Desde Democracia y Libertad han votado 'sí' a la iniciativa socialista ya que, el grupo independentista aboga por "excluir" en todo caso y de manera expresa de esta figura todos los actos relacionados con delitos de corrupción". Santiago Vidal, de ERC, ha incidido en la necesidad de eliminar "todos" los aforamientos incluyendo el de la Familia Real. No obstante, aunque esa especificidad no está contemplada en la iniciativa del PSOE, ERC ha apoyado la iniciativa del PSOE. Según ha defendido Vidal, España debe "empezar a fijarse" en países europeos sin aforamientos y en Cataluña, donde el PPC voto a favor de "restringir" los aforamientos, ha explicado.

Desde el Grupo Vasco, el senador José María Cazalis Eiguren, ha pedido una "reflexión coherente" sobre el aforamiento y, aunque ha afirmado que la moción "se queda corta" sí cree que supone dar "un paso" hacia la regeneración. Por último, desde los partidos que conforman el grupo Mixto, solamente Foro ha votado en contra de la moción del PSOE. Todos los senadores del Mixto que han hablado desde la tribuna han mostrado una posición de apoyo a la iniciativa socialistas.