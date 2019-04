Mas considera "insólito e impresentable" tener que pagar el coste del 9-N y asegura que no tiene tanto dinero

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha considerado "insólito e impresentable" que el Tribunal de Cuentas haya dado un paso más para que él pague los gastos de la consulta soberanista del 9N y ha asegurado no tener el "dinero suficiente" para hacer frente a una hipotética condena.

Antes de pronunciar una conferencia en Andorra sobre el referéndum previsto para el 1 de octubre en Cataluña, Mas ha salido al paso de la decisión del Tribunal de Cuentas de continuar con el juicio contable por la consulta del 9N de 2014. Tanto Mas como los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega están siendo investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para llevar a cabo la consulta del 9N.

Mas, que ya fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en el 9N, ha denunciado que la actuación del Tribunal de Cuentas "no es presentable desde el punto de vista de un Estado de Derecho".

"La gente que hicimos el 9N ya hemos sido juzgados por la vía penal y se nos ha condenado, pero no se nos condenó por el delito de malversación de fondos públicos. ¿Ahora nos quieren volver a juzgar por algo que ya ha sido juzgado? Esto demuestra que España es un Estado de no derecho", ha protestado.

Mas ha acusado al Tribunal de Cuentas de querer erigirse en una "justicia paralela" y ha insistido en que "algo que ya ha sido juzgado no se puede volver a juzgar otra vez". Sobre los 5 millones de euros que podría tener que pagar si fuera condenado, ha afirmado que "nadie está preparado" para hacer frente a una cuantía de esta magnitud: "Yo no tengo el dinero suficiente para responder ante los 5 millones de euros que pueden llegarse a pedir".

No obstante, Mas no quiere "pensar que esto acabará de esta forma", porque "al haber sido juzgados y no haber sido tenido en cuenta el delito de malversación de fondos, si al Estado español le queda algo de decencia democrática y de Estado de derecho, creo que llegarán a la conclusión de que esto no tiene recorrido".