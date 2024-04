Más de la mitad de los investigados por terrorismo por el caso Tsunami Democràtic han huido a Suiza

La lista de fugados entre los investigados por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic aumenta. En total, son ocho de los doce imputados los que ya están fuera de España. En las últimas horas, tres encausados han reconocido haberse instalado en Suiza. Entre ellos se encuentra el activista de ómniun cultural Oleguer Serra, con el que Puigdemont se ha solidarizado en redes, y el empresario Josep Campmajó, cercano al propio Puigdemont.

"Manifestarse no es terrorismo. El ejercicio de los derechos fundamentales no es terrorismo. Defender el derecho a la autodeterminación no es terrorismo. Todo el apoyo y acompañamiento a @oleguerserra y @omnio en estos duros tiempos del exilio", a escrito Puigdemont en 'X'.

Los fugados son el periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó, el activista de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, el informático Jaume Cabaní y el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia. El paradero de estos dos últimos se desconoce, aunque se encuentran en el extranjero, según ha avanzado TV3.

Estos nuevos fugados se suman a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, y al diputado en el Parlament, Ruben Wagensberg, el otro aforado junto a Puigdemont. Todos han huido a Suiza, país que se negó a colaborar en investigación de Tsunami el pasado mes de febrero. Se les investiga por terrorismo en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas que ha consultado Europa Press apuntan que tanto Jaume Cabani, considerado como tesorero de 'Tsunami', como el banquero italiano Nicola Flavio Giulio también habrían fijado su domicilio fuera de España, aunque no lo habrían comunicado de forma oficial.

En poco más de un mes, se verá aprobada la ley de amnistía. El objetivo de sus promotores es que entre en vigor de manera inmediata. Aquellos que cometieron delitos de diferente índole relacionados con el proceso independentista quedarían libres de responsabilidades.

24 horas para facilitar sus direcciones

García-Castellón dictó un auto este mismo lunes en el que les daba a todos un plazo de 24 horas para facilitar sus "direcciones inequívocas" con el fin de notificarles sus citaciones para declarar. Según señala Europa Press, el magistrado aún no ha adoptado ninguna decisión sobre nuevas diligencias después de conocer que algunos de los investigados se han ido de España.

Tanto la Audiencia Nacional como el alto tribunal investigan el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se dieron después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.

El juez de la Audiencia Nacional también investiga al empresario Oriol Soler, al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, al exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell, y a la militante de ERC Marta Molina.

Bolaños, ante las huidas

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves la instrucción judicial del caso Tsunami Democràtic. Acerca de la decisión de algunos de los investigados por terrorismo de marcharse a Suiza, ha dicho que ahora, "con la política valiente de este Gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política".

Bolaños ha confiado en que en las elecciones catalanas los ciudadanos apostarán "por el futuro, por los acuerdos, por los pactos, por el entendimiento y por el diálogo", frente al pasado y a "continuar buclados en ese conflicto y en ese enfrentamiento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com