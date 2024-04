El juez Castellón pide el domicilio a los investigados en 'Tsunami Democràtic' para enviarles la citación

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, insta a que los investigados en 'Tsunami Democràtic' faciliten la dirección para que se les pueda enviar la notificación. El juez dio este lunes un plazo de 24 horas para que enviaran sus "direcciones inequívocas" a través de sus defensas para que "con carácter previo a la emisión de las oportunas cédulas de citación" den la dirección a la que se enviará la citación.

El juez Castellón da un paso más en la causa 'Tsunami' y quiere empezar a enviar las citaciones para que los investigados declaren en la Audiencia Nacional. Además, se pide a la policía que averigüe el domicilio y el paradero de tres investigados: Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani y Nicola Flavio Guiulio.

Puigdemont citado a declarar

El requerimiento del domicilio de los investigados en 'Tsunami' por parte del juez de la Audiencia Nacional se produce de forma paralela a la cita del Tribunal Supremo a Carles Puigdemont.

La magistrada del Supremo citó al expresidente catalán y eurodiputado de Junts para que entre el 17 y el 21 de juniodeclare de forma voluntaria y vía videoconferencia en la causa abierta por presuntos delitos de terrorismo en el denominado caso 'Tsunami Democràtic'.

En el auto también se solicita la comparecencia del diputado del Parlament de Cataluña, Ruben Wagensberg, huido a Suiza. La magistrada ha cursado una Orden Europea de Investigación para confirmar formalmente el "paradero y domicilio" de Puigdemont, que huyó de España en octubre de 2017 y reside en Bélgica, y de Wagensberg, que se trasladó a Suiza en enero.

La cita se producirá un mes después de la celebración de las elecciones catalanas del 12 de mayo y a la entrada en vigor de la ley de amnistía, si se cumplen los plazos previstos. Y explica que la fecha concreta de las citaciones se fijará más adelante.

Los investigado por presuntos delitos de terrorismo declararán por videoconferencia y deberán asistir acompañados de abogado.

Este martes se ha conocido que Puigdemont no seguirá en la política si no es investido presidente catalán tras los comicios. "Una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar ni en el Senado ni en el consejo de administración de una gran empresa. Y para eso hay una ley que prevé que tienes unas condiciones de expresidente para poder tener una actividad política. En absoluto me veo como líder de la oposición", ha explicado en una entrevista en Rac1.

El expresidente catalán descarta volver a España en la campaña electoral porque considera que el regreso "no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral, ni un acto de provocación ni una gamberrada para hacerse un 'selfie' en Figueres y volver luego a Perpignan".

Caso 'Tsunami Democrátic'

Las citaciones se producen en cumplimiento del auto en el que el Supremo acordó abrir una investigación por delitos de terrorismo por los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic' en Barcelona en 2019 en respuesta a la sentencia del "procés".

En el auto, se consideró que los hechos que se imputan se encuentran dentro del delito de terrorismo y lo argumentó con decenas de sentencias de terrorismo callejero. Además, consideran que se hubiera podido evitar si Puigdemont hubiera "reiterado su apoyo carismático" y que sin embargo, "animó a seguir las acciones violentas...".

