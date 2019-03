Mas echa en falta "sensibilidad hacia los derechos de los catalanes" en el Mensaje del Rey

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha dicho que entiende que el Rey Felipe VI defienda la unidad de España, pero le gustaría "notar más sensibilidad hacia los derechos de los catalanes", que estos defienden "tozudamente en cada una de las elecciones".

Mas ha encabezado la delegación de la Generalitat que ha hecho una ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el cementerio barcelonés de Montjuïc, con motivo del 82 aniversario de su muerte.

En declaraciones a la prensa tras la ofrenda floral, Mas ha señalado respecto al mensaje navideño de Felipe VI: "Estoy de acuerdo con la apelación al diálogo, al pacto y a la concordia, pero no estoy de acuerdo con la visión de que la voluntad de unos pocos (Cataluña) pretenda imponerse a la decisión de muchos (España)".

"No se trata de eso, se trata de respetar los derechos fundamentales de Cataluña. No tenemos fuerza para imponernos, pero tenemos fuerza para hacernos respetar. No puede ser que la mayoría utilice sus fuerzas para ahogar los anhelos de la minoría", ha agregado.

Mas ha considerado que "el problema es que España no reconoce la realidad plurinacional" y que "el espíritu de concordia del que habla el Rey se debería utilizar en favor de esto, de defender los derechos democráticos y nacionales de los catalanes". "Apelamos a ese espíritu de diálogo para ser escuchados y poder llegar a acuerdos", ha recalcado por último el presidente de la Generalitat en funciones.

ERC dice que es "indecente" que el Rey dé "lecciones de democracia"

El cabeza de lista de ERC en las pasadas elecciones generales, Gabriel Rufián, ha dicho hoy que es "indecente" que el rey Felipe VI dé "lecciones de democracia".

"Ayer se produjo una imagen indecente del Rey dando lecciones de democracia en el salón de un palacio más grande que la mayoría de las casas de las personas que dice representar", ha declarado Rufián a la prensa tras la ofrenda floral.