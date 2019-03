Mas firmará la convocatoria de elecciones para el 27-S el próximo lunes

El presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas, ha anunciado que será el lunes cuando firme el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 27 de septiembre. Mas ha hecho esta confirmación durante su intervención ante el Consell Nacional de CDC, celebrado en el Hotel Campus de Bellaterra (Barcelona) y que han podido seguir los medios de comunicación.

El presidente catalán ha pedido a los catalanes que apoyen la candidatura 'Junts pel Sí', porque ha considerado que "es la que realmente asusta" en Madrid y también la que "planta cara". Ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña para que en las elecciones del 27-S "no se despisten de lista, porque esta (Junts pel Sí) es la fuerte, es la que realmente impresiona fuera porque articula Cataluña, y si no, mirad como reaccionan en Madrid desde hacer unos días, cómo gritan".

"Digámoslo claro -ha añadido- el proyecto que temen es la lista del 'Junts pel Sí', y esto lo veremos a partir de ahora en cada amenaza, en cada grito, en cada insulto y en cada juego sucio". El presidente de la Generalitat ha pedido, en este sentido, "apostar por la lista que realmente planta cara y hace avanzar al país".

"A los que no estén muy convencidos -ha aconsejado- que miren lo que da más fuerza a Cataluña, porque algunos partidos quizás contarán en el recuento de 'no'". CDC, ha explicado, estaba obligada "a contribuir en positivo" a la unidad de las fuerzas del "'sí' a la libertad y a la plena soberanía de Cataluña", ya que, "en un momento en el que nos lo jugamos todo", "no podíamos aplicar los métodos tradicionales de una autonomía".

"Formalmente serán unas elecciones autonómicas y el lunes firmaré un decreto normal, -ha asegurado- pero otra cosa es cómo las entenderemos políticamente, ya que serán un plebiscito por la libertad y la soberanía de Cataluña".

"Ir juntos tiene mérito -ha señalado el presidente catalán- porque no es fácil juntar voluntades distintas en la vida colectiva de un país, pero era imprescindible tener un esquema de unidad para afrontar con garantías de éxito el reto del 27-S".

El líder de CDC espera que los que han apostado por la unidad tengan "el apoyo de los ciudadanos", frente "a los que han procurado mantenerse en sus comodidades propias y no tenerse que justificar ante nadie".

Según Artur Mas, "votar 'sí' es lo único que da fuerza a Cataluña para mantenerla en pie y poder construir un proyecto de futuro para muchas generaciones". El presidente de Convergència ha explicado durante su intervención que en la reunión del Consell Nacional de su partido ha sido ratificada la disolución de la federación de CiU.