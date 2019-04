Mas denuncia que el Gobierno central accionó a la Fiscalía para presentar la querella del 9-N

Artur Mas ha denunciado que el Gobierno, al "accionar" la Fiscalía, pretende inhabilitarlo para que no pueda presentarse a unas elecciones plebiscitarias, para las que confía en poder llegar a un acuerdo con ERC, aceptando hablar de listas separadas pero si hay "un solo punto común" en los programas.

En una entrevista radiofónica, el presidente catalán ha indicado que confía en poder llegar a un acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque ha advertido de que no será el único actor a sumar en su proyecto de lista unitaria independentista, porque espera aunar a personas de otros partidos, también de Unió, sin querer avanzar nombres. Ha indicado además que intentará acudir a la conferencia de Oriol Junqueras del martes, aunque ha avisado de que tiene un problema de agenda que intentará solucionar, pero en todo caso ha asegurado que si no puede asistir, hablará con el líder republicano para verse el miércoles.

En cuanto al calendario político, el presidente catalán ha dicho que, si fuera por él, le gustaría tenerlo todo listo antes de Navidad, para decidir si convoca las elecciones en los primeros meses de 2015, como por ejemplo en marzo, ha dicho, aunque no ha descartado que la "decisión final" de convocar comicios se adopte el año próximo y las elecciones sean después de las municipales.

El president se ha abierto a hablar de diferentes listas, pero ha advertido de que, si hay un punto en común compartido y luego "todo el resto del progrma es diferente", ha advertido que desde la comunidad internacional, que no espera la independencia de Cataluña con los "brazos abiertos", dirán que no saben exactamente lo que han votado los catalanes.

Mas ha denunciado que el Gobierno central, al "accionar" la Fiscalía para presentar la querella por el 9-N, pretende inhabilitarle para "apartarle" de la escena política y que no pueda presentarse en las siguientes elecciones, así como "contentar" a los sectores del PP que "se pusieron nerviosos" y pedían "caña" contra el proceso soberanista.

El presidente catalán ha avisado que "nos estrellaremos" si se sigue la lógica de partido y se quiere resolver "todo" el proceso hacia la independencia en estas elecciones, de las que, a su juicio, debería surgir un mensaje "claro" y "nítido" a la comunidad internacional. Artur Mas ha asegurado que no ha tenido ninguna comunicación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que viene a Barcelona este sábado, aunque ha subrayado que hace meses que ya le trasladó su intención de convocar unas elecciones de tipo plebiscitario si no se podía hacer una consulta, por lo que, ha remarcado, en Moncloa no pueden decir que todo esto es "una sorpresa".

Por su parte, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha avisado hoy de que la candidatura unitaria soberanista que plantea el president Artur Mas "difícilmente podrá ser" por las reacciones de ERC, ICV y CUP, y ha subrayado que su partido no tiene decidida su posición a la espera de conocer la propuesta final.

En la carta semanal a la militancia de Unió, el presidente del grupo de CiU en el Congreso ha explicado que ayer se reunió con inversores extranjeros que le trasladaron tres preocupaciones sobre España, que son la "corrupción, el populismo y la secesión catalana".

Duran ha considerado que estamos en las "vísperas" de una posible declaración unilateral de independencia, que él no comparte, y una desconfianza de los mercados que afectará negativamente a Cataluña, dos factores que hace un año ya advirtió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que sucederían si dejaba pasar el tiempo ante las demandas catalanas de ejercer el derecho a decidir.