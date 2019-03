Mas culpa del 27-S al Estado por "cerrar todas las puertas" al diálogo

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha justificado la convocatoria de las elecciones del próximo 27 de septiembre como única vía para que los catalanes se pronuncien sobre la independencia, ante el "muro granítico" del Estado, al que ha culpado de "cerrar todas las puertas" para el diálogo. En su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament, Mas ha rememorado los 35 años de espíritu de "colaboración leal" de la Generalitat con el Estado, que a su juicio no han servido para encontrar un mejor encaje de Cataluña en España.

"Muchos lo hemos intentado todo", ha subrayado Mas, en alusión al Estatut impulsado en su momento por el gobierno tripartito presidido por el socialista Pasqual Maragall. Según Mas, "si el Estado hubiese dejado alguna puerta abierta" al diálogo y la negociación, no habría sido necesario anticipar las elecciones al 27 de septiembre.

Mas ha reclamado respeto por la candidatura Junts pel sí --de la que forma parte CDC-- y cree que ésta refuerza el carácter plebiscitario de las elecciones catalanas. Por este motivo, ha advertido de que en el recuento se contarán los diputados del 'sí' y del 'no' a la independencia: "Tanto en el 'sí' como en el 'no' habrá matices, acentos y gente diferente, pero esa noche en Cataluña se contarán los diputados del 'sí' y los del 'no'. Esto es lo que da un carácter diferente al 27-S". "Entiendo que a algunos no les guste, pero esto no significa que no forme parte de la realidad. Miren cómo se ve la convocatoria desde los poderes del Estado" y cómo se observa también desde la UE y mas allá, ha añadido.

Evitar explicar el registro a las sedes de CDC

El presidente de la Generalitat ha insinuado que desde el Ministerio del Interior se urdió el registro a las sedes de CDC y de su fundación justo a un mes del 27-S: "A estas alturas de la película, yo ya no creo en según qué casualidades". Mas ha recordado que la operación fue promovida "por la Fiscalía y la Guardia Civil, poderes que jerárquicamente dependen de las estructuras del Gobierno central". En concreto, Mas ha lanzado una insinuación sobre el papel del Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz y que "en los últimos tiempos no se caracteriza por su actuación ejemplar ni sus buenas prácticas".

En todo caso, el líder de CDC ha aseverado que las aportaciones de la empresa Teyco a la fundación de CDC, CatDem, se hicieron "dentro de la más estricta legalidad y transparencia", y ha negado que hubiera comisiones del 3 % por contratación de obra pública. Mas ha señalado que los registros en la sede de CDC y de la CatDem, que tuvieron lugar el pasado viernes, se practicaron "con elecciones convocadas y la legislatura disuelta", y "a un mes de la fecha de las elecciones", que tienen una "enorme carga política y simbólica". Y, además, en el mismo día en que la candidatura independentista Junts pel Sí (CDC y ERC) celebraba su primer gran acto de precampaña: "Demasiado casualidad para ser casualidad", ha incidido Mas.

El president ha denunciado asimismo que las actuaciones policiales del viernes "parecen más orientadas a sacar rédito electoral que no a saber la verdad" cuando, según ha dicho, se avisó el día antes a los medios de comunicación y la Guardia Civil estuvo cinco horas dentro de la sede de CDC "sin hacer nada" esperando a la secretaria judicial con el fin de hacer un "prolongar el espectáculo" de los registros. Mas incluso ha explicado que hubo algunos periodistas que "avisaron a dirigentes de CDC de lo que sucedería" al día siguiente, en alusión a los registros de la Guardia Civil.

También ha lamentado que se hayan filtrado "documentos protegidos por el secreto sumarial", lo que es, ha dicho, "peor que el espectáculo porque es delictivo", y ha sentenciado: "Este es un Estado de derecho que no protege los derechos más fundamentales". Concretamente sobre la investigación judicial de financiación presuntamente ilegal de CDC, el presidente catalán y líder del partido ha asegurado que Teyco hizo aportaciones a la fundación de su partido "dentro de la más estricta legalidad y transparencia", como lo hizo también, según ha dicho, con otras fundaciones de fuerzas políticas que no ha citado. En todo caso, Mas ha negado comisiones del 3 % porque, según ha dicho, ninguna de las aportaciones de Teyco a la CatDem "coincide" con ese porcentaje de la obra pública adjudicada en 2009.

El presidente catalán ha remarcado que Teyco, en aquella época, fue contratado por ayuntamientos de diferente signo político y que, en el caso de 11 consistorios de CiU, las obras que se otorgaron a esta empresa eran del conocido como "plan Zapatero" (Plan E), que diseñó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para reactivar el empleo. Y en esas obras, ha detallado Mas, "no había margen ni se podía hacer favores a nadie" porque, según la normativa de entonces, "se tenía que adjudicar al presupuesto más barato" y el "control administrativo lo hacía directamente el Gobierno central", en manos del PSOE.

El presidente catalán ha remarcado en su discurso que su Govern "se ha tomado muy seriamente" el objetivo de convertir las instituciones catalanas en ejemplos de "máxima transparencia" y de "buenas prácticas".