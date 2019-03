Mas afirma que el caso Pujol no le afecta y tilda de "pulcra" su actuación en las ITV

El presidente catalán, Artur Mas, ha dicho que el caso del expresident Jordi Pujol es "estrictamente personal" y "no va más allá" del ámbito familiar, por lo que no le afecta ni a él, ni a la Generalitat, ni a CDC, y ha tildado de "pulcra y correcta" la actuación del Govern en el caso de las ITV. Mas ha comparecido por primera vez en la comisión de investigación del fraude y evasión fiscal y prácticas de corrupción política, creada en el Parlament a partir del caso del expresidente catalán Jordi Pujol, del que se ha desvinculado por completo.

El caso Pujol: "No tiene nada que ver con CDC ni con CiU ni con el Govern ni conmigo"

El president ha aseverado que supo el contenido de la confesión de Jordi Pujol, sobre su fortuna en el extranjero, "el mismo día" en que lo hizo público el pasado 25 de julio, y ha apuntado que no se opuso a que enviara el comunicado a los medios de comunicación y que sólo pidió a Pujol que lo hiciese por la tarde porque había una reunión de CDC por la mañana, en la que se decidía la nueva dirección tras la marcha de Oriol Pujol.

En su primera intervención en la comisión Pujol y la que es la primera de un president en una comisión de investigación en el Parlament, Mas ha reiterado que la confesión de Jordi Pujol es un tema en la esfera "estrictamente familiar" y un tema personal "suyo y de su familia y no va más allá". "No tiene nada que ver con CDC ni con CiU ni con el Govern ni conmigo", ha aseverado. Así, ha rechazado las "elucubraciones" que se han hecho para vincular la fortuna oculta de Jordi pujol en el extranjero con irregularidades en los gobiernos de CiU o en el partido que fundó, Convergència Democràtica.

Mas ha contado que el 25 de julio a las 8 de la mañana se reunió con Jordi Pujol en la sede de CDC y fue entonces cuando supo que tenía una fortuna en el extranjero. En esa reunión, Mas no se opuso a que lo hiciera público, pero le pidió que lo hiciera por la tarde, ya que por la mañana se celebraba la reunión en la que se nombró a Josep Rull como coordinador general de CDC tras la marcha de la secretaria general de Oriol Oujol, imputado por el caso de las ITV. El presidente catalán ha admitido que quitar todas las prerrogativas de expresident a Pujol fueron decisiones compartidas con el afectado pero que "no fueron nada agradables".

Caso de las ITV: "Si alguien intentó influir en el Govern, no se salió con la suya"

En cuanto al caso de la trama de las ITV, Mas ha dicho poder defender con la "cara bien alta" la actuación del ejecutivo catalán en el caso de las concesiones de las ITV, que ha sido "absolutamente correcta y pulcra", y ha negado que haya habido "deslocalizaciones" de empresas sino "relocalizaciones" para salvar puestos de trabajo. El presidente de la Generalitat ha añadido que el Govern "nunca" hizo caso a "supuestas influencias" por parte de estas empresas vinculadas a las ITV y ha precisado que "si alguien intentó influir en el Govern no se salió con la suya".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal, Mas ha asegurado que él, como president, ha intervenido para salvar empresas a petición de diputados, de su partido y de la oposición. En todos los casos en los que recibe una petición, Mas ha remarcado que él "parte de la base que la persona está actuando de buena fe" y que no busca el "aprovechamiento personal".

Subraya que "nunca" ha tenido una cuenta en el extranjero

Artur Mas ha contestado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que "nunca", ni él ni su mujer, han tenido una cuenta "fuera de Cataluña" ni en el extranjero, y que no recibió "ni un céntimo de euro" de la herencia de su padre. En sus preguntas al presidente de la Generalitat, Iceta ha centrado su intervención en interrogar a Mas sobre la cuenta que su padre abrió en el extranjero, sobre los casos Palau y Pujol, así como sobre la trama de las ITV.

El dirigente socialista ha afirmado, así, que las explicaciones del presidente catalán deben servir para "tranquilizar" a la opinión pública catalana y poder desvanecer cualquier "sombra de duda sobre corruptelas", ya que estos casos pueden "afectar a la credibilidad" de una institución como la de la Generalitat. En respuesta a las preguntas del líder socialista, Mas ha reconocido que su padre tuvo una causa judicial abierta hace tiempo que después se archivó por su cuenta en el extranjero, y ha asegurado que "nunca" ni él ni su mujer ha sido titular de "ninguna" cuenta "fuera de Cataluña".

El presidente de la Generalitat ha relatado que cuando su padre falleció se pagaron los impuestos correspondientes, y que no recibió "ni un sólo céntimo de euro" de la herencia.

Mas, respecto al caso Pujol, ha asegurado que el expresidente catalán "no ha dejado de ser mi padre político: "Sería muy miserable por parte mía", ha dicho el presidente de la Generalitat, quien ha dicho seguir reconociéndole "cosas muy positivas, aunque mi decepción fue muy grande".

"Políticamente no lo sé... pero estoy vivo"

Mas ha comparecido sin que la presión de las preguntas de los grupos le hayan hecho perder los nervios, lo que le ha dado pie a ironizar incluso sobre que cree "estar aún vivo, pero políticamente no lo sé... pero estoy vivo". En una sala de grupos del Parlament llena a rebosar por los miembros de la comisión, políticos y periodistas, la comparecencia de Mas ha tenido lugar sin que en ningún momento se haya perdido la corrección institucional aunque las preguntas al presidente de la Generalitat hayan sido en algunos casos bastante duras.

"No me vienen a mí como si fuera un confesionario para explicarme que han cometido irregularidades"

Con el presidente de la comisión, David Fernández, no ha habido "abrazos" como en el 9-N pero tampoco gestos de incorrección o de hostilidad, y eso que el diputado de la CUP llevaba una camiseta con el más que indicativo lema de 'Punks not dead' (los punks no han muerto), que Mas ha hecho el gesto de leer antes de iniciar su intervención para aclarar su papel en casos de presunta corrupción. No es de extrañar, de todos modos, que Mas haya aprovechado la ocasión, cuando recordaba que su padre ya había fallecido, para ironizar que "estoy vivo... pero políticamente no lo sé, eh, pero estoy vivo".

Un Mas aparentemente tranquilo ha recordado que él empezó su carrera política "desde abajo de todo", que no tenía nada que ocultar sobre su actuación pública y ha dicho ignorar la fortuna que tenía la familia Pujol, así como las irregularidades que haya podido cometer personas muy próximas a él como el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta. "No me vienen a mí como si fuera un confesionario para explicarme que han cometido irregularidades".

El president no se ha alterado ni siquiera cuando hablaba de aspectos muy próximos a su vida personal, como su relación con su padre, con su madre -"a quien deseo muchos años de vida", ha dicho- e incluso de su hermana. No ha ocultado que Jordi Pujol había sido "su padre político", con lo cual la decepción que le había causado saber que no había actuado correctamente en una herencia "fue muy grande", pero se ha mantenido muy sereno y convincente al asegurar que ni él ni su esposa habían tenido nunca una cuenta bancaria en el extranjero.

El presidente de la Generalitat sí que ha evidenciado cierta incomodidad cuando la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, le ha atosigado a preguntas bastante directas e incriminatorias hacia su persona, pero la tranquilidad ha vuelto a reflejarse en su rostro cuando la presidenta popular ha confundido su nombre con el de Jordi Pujol y esto ha provocado un momento más distendido. Un comentario de Sánchez-Camacho, que en un momento ha dejado el micrófono abierto y se ha podido escuchar "como Tarradellas" como respuesta a la afirmación de Mas de "ya estoy aquí", ha provocado que el president le recordara que "como Tarradellas puede ser, pero como usted seguro que no, señora Camacho".

Era una alusión indirecta a una negativa inicial de la líder del PPC a comparecer en comisión para hablar del caso de espionaje Método 3. Al replicar al líder de Ciutadans, Albert Rivera, el presidente Mas ha dicho que era "una auténtica aberración" algunas cosas que se han dicho o publicado sobre él y su patrimonio personal o familiar.