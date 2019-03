Mas admite una relación "tensa" con el Gobierno pero insiste en dialogar

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido que su relación con el Gobierno central es "tensa", pero ha insistido en el diálogo para alcanzar un acuerdo para poder celebrar el 9 de noviembre una consulta de autodeterminación.

"No queremos nada más que lo que nuestros vecinos escoceses y británicos"

En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, ha asegurado que esta convocatoria es un "escenario fijo" y, tras diagnosticar que los catalanes tienen muy claro que quieren votar, ha asegurado que no se puede impedir que este deseo democrático sea una realidad.

"Lo que me gustaría es que el Estado entendiese que este es el terreno de juego y aprovechase la voluntad de diálogo del Gobierno catalán para que la consulta se celebre de común acuerdo", ha agregado.



"Creo que lo importante que necesita saber la gente es que cuando se convoque la consulta será de acuerdo a un marco legal", dice Mas. "No queremos nada más que lo que nuestros vecinos escoceses y británicos llevarán a cabo el próximo septiembre", reflexiona.



"La línea roja del diálogo con el Estado es que el pueblo de Catalunya pueda expresarse y votar. Si un pueblo quiere votar, acabará votando. No se puede prohibir. Y quiero hacerlo en un marco legal. Vamos a ver qué respuesta nos dan", dice el presidente.



Mas no descarta gobernar con ERC pero decidirá "sin prisas"

Artur Mas, asimismo, no ha descartado que CiU y ERC gobiernen en coalición en Cataluña en los próximos meses, pero ha asegurado que tomará esta decisión "sin prisas ni prisiones".

"No tengo definida una posición al 100% sobre la incorporación de ERC en el Gobierno catalán, y -déjenmelo decir así- me lo tomaré sin prisas", ha señalado en rueda de prensa desde la Generalitat tras el primer Consell Executiu del año.

Ha asegurado que "a corto plazo" no prevé introducir cambios en el Gobierno catalán, y que está funcionando bien teniendo presentes las circunstancias.