Martínez-Maillo no descarta dar la vicepresidencia a Sánchez si se sienta a negociar

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha adelantado que el PP podría volver a ofrecer a Pedro Sánchez una vicepresidencia del Gobierno si se integrara en una gran coalición, para lo cual, en todo caso, el líder del PSOE debería aceptar, de momento, sentarse a negociar. Maíllo ha hecho estas declaraciones antes de entrar al desayuno con los medios que ha celebrado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana.

En ese contexto ha respondido a la pregunta de los periodistas sobre si el PP le va a ofrecer la vicepresidencia de un ejecutivo resultante de una gran coalición (PP + PSOE + Ciudadanos) a Sánchez, una posibilidad de la que ya se habló el pasado mes de febrero.

Maíllo ha respondido a este respecto que "si se abriera un proceso de diálogo cualquier cosa sería posible". Además, ha añadido que "hoy en el PP tenemos un comité y después una rueda de prensa en la que pueden preguntar sobre esto. Pero llevamos poniendo encima de la mesa una gran coalición para España desde el primer día, desde la primera hora tras la celebración de las elecciones". "Sin embargo, nos hemos encontrado con el señor del no, el señor Sánchez no ha querido dialogar. Y si no quiere dialogar va a ser complicado cualquier acuerdo", ha dicho también.

Sobre la consulta a las bases de Podemos y la reacción airada de los negociadores socialistas del PSOE ha lamentado la "actitud de permanente humillación" ante Podemos del PSOE y Sánchez, éste con la única intención de salvarse a sí mismo. Además, le ha pedido al PSOE que, si asume que el acuerdo con Podemos "ya no vale, que lo diga de una vez por todas y se siente a negociar con la única opción que todavía no ha explorado, porque ha explorado todas menos la del PP".