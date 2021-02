Martínez Almeida contesta a Salvador Illa sobre los tipos fiscales de Madrid: "Sabe lo mismo de impuestos que de sanidad"

El ya ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró en una entrevista que "los bajos tipos fiscales de Madrid son contraproducentes e insolidarios".

Poco se ha esperar la reacción de uno de los peces gordos de la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha querido referir a esta afirmación de Illa en su cuenta personal de twitter: "Sabe lo mismo de impuestos que de sanidad", ha explicado el alcalde.

En la entrevista Salvador Illa aseguró que: "Si restablecemos un entorno estable y previsible, espero que regresen las empresas", señaló el candidato a la Generalitat por el PSC, el cual ve "muy difícil" bajar impuestos en el actual contexto.

"Descarto gobernar con ERC porque tiene unas ideas que no comparto"

Es más, esta afirmación se ha hecho más fuerte cuando se ha conocido que el planteamiento de los partidos que se presentan a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero es prácticamente el mismo que el de los comicios de 2017.

Mientras que el PSC de Salvador Illa y la ERC de Pere Aragonès apuestan por subidas de impuestos, decisión que en principio también apoyan los 'comuns', el resto de partidos como Ciudadanos, Partido Popular y JxCat proponen importantes rebajas.

Salvador Illa también ha descartado en una entrevista la posibilidad de formar gobierno con ERC: "No voy a gobernar con ellos porque tiene un proyecto independentista que no comparto. No haré como otros que se han marchado. La fórmula que propongo ya funciona en España", ha asegurado Illa.