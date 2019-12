Marta Sánchez: "Fui la Rosalía de mi generación"

Rosalía se ha convertido en un fenómeno internacional conocido en casi todos los rincones del mundo. Antes que ella otras artistas han alcanzado la fama internacional, o al menos lo han intentado.

La cantante Marta Sánchez ha ofrecido una entrevista a ' La Voz de Galicia' en la que ha asegurado que siente "nostalgia" de la infraestructura de la industria y de la forma de trabajar de los años 80. También ha explicado que "hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad".

En ese punto ha sido cuando ha nombrado a Rosalía para explicar ese cambio en la industria. "Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía", ha apuntado

La cantante también ha llegado a asegurar que "fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol, fui la Rosalía de mi generación".

También ha vuelto ha hacer alusión a su versión del himno de España y la polémica generada con ello. "No, no solo no me arrepiento de eso sino que creo que ha sido el acto de generosidad más inmenso que hecho en mi carrera. Es cierto que este verano, a raíz de eso, me han quitado de las fiestas de tres ciudades en las que gobierna la izquierda. Pero me da igual. Lo voy a seguir cantando".