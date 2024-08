Marta Rovira rema a favor del preacuerdo alcanzado con el PSOE

A menos de 24 horas para que las bases de Esquerra Republicana voten el preacuerdo alcanzado con el PSOE para investir a Salvador Illa, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, ha pedido a los militantes durante una entrevista en Catalunya Radio que "hagan una reflexión previa de la oportunidad" que -dice- tienen "encima de la mesa".

A partir de mañana a las diez, las bases de ERC ratificarán o rechazarán el preacuerdo con los socialistas que -según los independentistas- supone la salida de Cataluña del régimen fiscal común. Una promesa en la que Rovira ve motivos para confiar, porque si el PSOE no cumple, amenazan con que dejarán caer a Illa. "No podremos continuar dando apoyo a Salvador Illa si no cumple la palabra dada", ha advertido la secretaria general de ERC.

Rovira reconoce que el acuerdo puede toparse con dificultades para conseguir mayorías parlamentarias en el Congreso que lo apoyen. Un problema, para el que ya han buscado soluciones, según ha adelantado. "Tenemos planes B de como podemos implementar este acuerdo. Lo tenemos todo preparado. Hay alternativas legales", ha declarado la número uno de ERC.

La oposición al acuerdo es también interna

Por ahora, son pocos los que respaldan el preacuerdo. Entre ellos, el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. "El principio de solidaridad está garantizado y el de igualdad de trato también", ha afirmado el líder socialista. En la misma línea, se pronuncia el Gobierno. "Esa es la línea roja y la clave", ha insistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La oposición a esta decisión del Gobierno, esta vez, nace también desde las propias filas socialistas. Varios líderes territoriales del partido se han sumado ya al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y se han pronunciado en contra. "Rechazamos que cualquier comunidad autónoma salga del Régimen Común", ha declarado hoy el Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez.

En Extremadura piden a Sánchez que convoque el Consejo Federal para que los dirigentes socialistas puedan pronunciarse. "El partido no nos ha enviado un documento para su análisis y, por tanto, para su discusión", ha criticado el secretario general de la región, Miguel Ángel Gallado. Una petición a la que se han sumado Aragón y Castilla-La Mancha.

El PP amenaza con recurrir a los tribunales

Los barones populares también exigen a Sánchez que haga una consulta interna. "Yo le propondría al PSOE que sus bases ratifiquen si están de acuerdo o no", ha declarado el presidente de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón. Advierten que no permitirán que el acuerdo salga adelante. "Vamos a acudir a los tribunales de justicia porque esto es ilegal", ha comunicado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante una entrevista en Espejo Público.

