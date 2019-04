Rajoy, a Sánchez: "Ha puesto a las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado al líder socialista, Pedro Sánchez, de haber cometido "corrupción" al haber puesto "las instituciones a su servicio" en este debate de investidura.

En su intervención en el debate de investidura antes de la segunda votación, Rajoy ha respondido así al reproche de Sánchez, que previamente había definido como otra forma de "corrupción" la "utilización partidista de las instituciones públicas" que el Gobierno de Rajoy ha hecho durante cuatro años.

Cuando ha recriminado a Sánchez que ha hecho perder el tiempo a los españoles y les ha defraudado, y de haber hecho uso de las instituciones "al servicio de su supervivencia", le ha espetado: "Eso también es corrupción".

"Señor candidato, su fiesta ha llegado al final", ha declarado, acusándole de haber hecho "perder el tiempo" a los españoles generando "falsas expectativas". "Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia", ha reprochado Rajoy a Sánchez, a quien también ha afeado que este debate de investidura ha sido "un fraude, un engaño y una farsa".

Ha cerrado su intervención responsabilizándo a Sánchez de la posibilidad de que tuvieran que repetirse las elecciones. "Ha reconocido que no hay una mayoría de izquierdas. Si no la hay, actúe en consecuencia. Respete la voluntad democrática de los españoles y no les obligue, por su cerrazón y por su sectarismo, a tener que volver a pronunciarse el próximo 26 de junio", ha subrayado Rajoy dirigiéndose al secretario general del PSOE.

Mariano Rajoy ha asegurado que seguirá intentando que España tenga un Gobierno estable y que persevere en las políticas que han permitido la recuperación económica. En declaraciones a los periodistas tras el debate de investidura del socialista Pedro Sánchez, que no ha obtenido la confianza de la Cámara, Rajoy ha recalcado que "conviene" que se empiece a hablar "de los grandes problemas que importan a los españoles, y el más importante es consolidar la recuperación y crear empleo".

"Hemos superado cuatro años de dificultades, pero quedan muchas cosas por hacer. Por lo tanto, necesitamos un Gobierno que persevere en las políticas que han sido útiles y un Gobierno estable", ha aseverado el presidente del Gobierno. Rajoy ha recordado que es lo mismo que dijo el 20D "y hoy ya estamos en el mes de marzo" y ha hecho hincapié en que va a "seguir intentando hacer lo que es bueno para los españoles".