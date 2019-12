Mariano Rajoy, sobre su moción de censura en 'El Hormiguero': "Mejor le habría ido a Sánchez sin cambiar mi colchón"

El expresidente del Gobierno y líder del Partido popular, Mariano Rajoy, ha acudido a 'El Hormiguero'. Rajoy ha asegurado que se vive "distinto" como presidente del Gobierno que como registrador de la propiedad. En este sentido, ha apuntado que como presidente "muchos se meten contigo injustamente".

Sobre su época como presidente, Rajoy ha aseverado que "ha sido un honor" ser presidente del Gobierno de España y ha añadido que es "lo más grande que me ha ocurrido nunca". "Nunca hubiera pensado que yo podría ser presidente del gobierno", ha apuntado. En este sentido, ha explicado que aunque ha pasado "tiempos muy malos", servir a su país "ha sido un honor".

"Puigdemont no tuvo coraje"

Sobre Cataluña, ha explicado que tras tantos años en política "he podido ver muchas cosas, pero uno nunca termina de sorprenderse". En este sentido, ha aseverado que el referéndum ilegal del 1-O fue "una pantomima".

El expresidente ha criticado a Carles Puigdemont y su huida a Bélgica y le ha tachado de "no tener coraje". "Las personas que han sido juzgadas y estan en la cárcel tuvieron la gallardía de ir a defender sus posiciones ante un Tribunal, él tampoco fue capaz de defender sus posiciones en las Cortes Generales", ha declarado. En este sentido, ha dicho que "si crees en algo y estás dispuesto a poner todo de tu parte, defiéndelo".

El expresidente ha publicado el audiolibro de 'Una España mejor', una crónica personal sobre sus años al frente del Ejecutivo con la que se convierte en el primer presidente español que pone voz a sus memorias. Este audiolibro se publica una semana después del lanzamiento del libro de Rajoy, que se ha convertido en el libro de no ficción más vendido de España y que ya por su cuarta edición.

"Puigdemont sabía que si no rectificaba se iba a aplicar el 155"

Mariano Rajoy también ha apuntado que Puigdemont sabía que si no rectificaba se iba a aplicar el 155 y "como no lo hizo" se aplicó. "El derecho a decidir suena muy bien pero si se hace un referéndum en una parte de España y el resto no pueden opinar, lo que se está haciendo es vetar del derecho de decidir de los españoles".

Pactos

Rajoy también se ha mostrado "muy preocupado" por el posible nuevo gobierno de Pedro Sánchez. "No soy militante pero creo que es un mal acuerdo para España", ha apuntado. En este sentido, cree que en "cuestiones fundamentales para España" es fundamental que PSOE y PP vayan juntos.