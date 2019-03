Cospedal desmiente las "nuevas calumnias y mentiras de Bárcenas"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha calificado como "nuevas calumnias y mentiras" las declaraciones que "en sede policial ha dicho Luis Bárcenas". En una convocatoria a los medios de comunicación en la sede nacional del partido, ha querido "desmentir todas las acusaciones que ha referido" el extesorero del PP contra el presidente del PP y contra ella misma.

En su discurso, se ha referido a la financiación del PP para asegurar que "la única conocida y real es la que figura en la contabilidad siempre auditada por el Tribunal de Cuentas con todos los controles que impone la ley y sin una tacha de delito". Cospedal ha dicho que "ninguna otra pertenece" a la formación, antes de señalar que Bárcenas sabrá a qué responde su acusación y por qué lo ha hecho.

Además, ha negado cualquier cobro de dinero fuera de cauces legales, en referencia a sí misma y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Preguntada si alguna vez ha aceptado algún sobre de Bárcenas, ha respondido: "Nunca". "Todos nuestros ingresos están declarados a Hacienda y justificados debidamente", ha dicho. "No admito ni admitiré un chantaje de nadie, de ninguna persona por muy desesperada que esté por su incapacidad para explicar el origen de sus millones en Suiza", ha recalcado.

Cospedal ha asegurado que no tiene nada que ocultar y no va a admitir que "un presunto delincuente difame o injurie con tal de salir ileso o indemne de sus presuntas responsabilidades". La secretaria general ha explicado que no puede ampliar su demanda contra Bárcenas debido a que las declaraciones las ha hecho en sede judicial, pero ha asegurado que se reserva futuras actuaciones judiciales. Sí ha dicho estar "deseando" desmentir también en sede judicial las "calumnias" del extesorero de su partido.

"El intento de presión y coacción (de Bárcenas) no ha dado ningún resultado porque el presidente del partido no acepta ningún intento de presión o de coacción, y menos de esta persona", ha añadido. Sobre este respecto, ha subrayado que "ni ha habido un juez a la carta, ni un fiscal a la carta, y eso es lo que dejan bien claro los 'sms': que no han dado fruto alguno". "No tenemos que presionar a nadie porque no tenemos nada que ocultar", ha descatado.

La número dos 'popular' ha dicho que "para frenar esto lo que tienen que ocurrir es que el procedimiento termine lo antes posible". Además, ha dicho que "no admite poner en el mismo nivel las palabras de Bárcenas" con las suyas o la de Rajoy porque, en su opinión, el extesorero "carece de toda credibilidad".

Por otra parte, como presidenta de Castilla-La Mancha, ha desmentido también que Bárcenas entregara una comisión de 200.000 euros al gerente del partido en esta comunidad en 2007, tras la adjudicación a la empresa Sami del contrato de la basura por parte del Ayuntamiento de Toledo. Cospedal ha argumentado que el hecho de que haya un documento firmado por el gerente regional, no prueba ninguna comisión previa y sólo puede deberse a que como los demás gerentes territoriales, recibiría una asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas era también responsable en tanto que gerente.

También este lunes, el presidente Mariano Rajoy ha comparecido junto a su homólogo polaco Donald Tusk, al término de la IX cumbre hispano-polaca. Sobre si se siente chantajeado por Luis Bárcenas, Rajoy ha mantenido que "el estado de Derecho no se somete a chantaje". "Ahora la administración de Justicia está valorando el caso de una manera absolutamente independiente", ha destacadp Rajoy, quien ha matizado que no se ha producido ningún tipo de indicación ni a la administración de Justicia ni a ningún otro escalón administrativo que tenga que ver con Bárcenas.