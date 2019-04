Mari Mar Blanco: "No vamos a permitir que se humille a las víctimas con macabros mensajes"

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha pedido este sábado firmeza con los "verdugos" y ha exigido justicia y "seguir defendiendo el verdadero relato" de la historia sobre terrorismo "dejando claro" que son las víctimas las que sufren: "No vamos a permitir que se humille a las víctimas con macabros mensajes", ha señalado.



Mari Mar Blanco, hermana del edil del PP secuestrado y asesinado por ETA en 1997, Miguel Angel Banco, ha pronunciado estas palabras durante su intervención en el acto celebrado cada 27 de junio, día en que la Cámara baja rinde homenaje a las víctimas del terrorismo coincidiendo con el aniversario del asesinato de la primera víctima de ETA.



En su intervención, ha pedido perseguir los delitos de terrorismo "para que no queden impunes" y se mostrado en contra de que "aquellos que muestran claros signos de intolerancia y odio no representen a los ciudadanos en las instituciones".



Asimismo, se ha referido a la política de dispersión de los presos de ETA mostrando su rechazo hacia quienes no la defienden. En este sentido, ha destacado que lo "trágico" es el "sufrimiento" por la ausencia de familiares "y no los kilómetros que recorren familiares para poder dar un abrazo a los verdugos o a sus cómplices".



"Ojalá los familiares de víctimas pudiéramos recorrer miles y miles de kilómetros para poder dar al menos una vez más un abrazo", ha lamentado al respecto.