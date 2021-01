Margarita Robles niega discrepancias con Grande-Marlaska por el temporal de nieve: "Ha habido una perfecta coordinación entre Defensa e Interior"

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha desmentido en el programa Más de uno de Onda Cero, que haya habido un desencuentro con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y asegura que ha habido "coordinación máxima" durante el temporal de nieve y la activación de la Unida Militar de Emergencias (UME).

Fin a las polémicas

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado que fue Grande-Marlaska, ministerio del Interior, quien activó a la UME el viernes a las 22:00 y que desde ese instante ha habido total colaboración. Robles ha desmentido cualquier desencuentro con el titular de Interior. "No hay que buscar polémicas donde no las hay".

"A veces las noticias que se recogen no se corresponden con la realidad; ha habido coordinación al máximo entre todos los departamentos que estábamos implicados", ha afirmado la ministra de Defensa sobre la gestión de los recursos durante el temporal de nieve.

Sobre el rey emérito Juan Carlos

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha subrayado que la investigación parlamentaria al rey emérito "no es procedente", pues de aprobarse y ponerse en marcha "se puede de alguna manera tratar de cuestionar nuestras instituciones".

"En una democracia sólida no es bueno que se cuestionen las instituciones", ha comentado la titular de Defensa en Onda Cero, y ha censurado los comportamientos que se están vertiendo sobre la figura de Juan Carlos I "siempre dentro del marco de la presunción de inocencia" y bajo el principio de que "más arriba de la ley no hay nadie. En el ámbito parlamentario esa investigación no es procedente y comparto la posición del PSOE".