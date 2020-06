Manuela Carmena a los municipales: "qué bien os queda el uniforme"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que le ha "encantado" ver a algunos de los policías municipales con los que ha trabajado vestidos de uniforme. "¡Qué bien os queda le uniforme!, os queda muy bien", ha expresado Carmena.

Así lo ha subrayado la alcaldesa de Madrid durante la celebración del patrón de la Policía Municipal, San Juan Bautista, en un acto celebrado en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo de Madrid, donde se han desplegado diversos reconocimientos.

"Antes no os conocía; ahora sí, con algunos he trabajado, a veces os he llamado al despacho, y tengo que deciros que me ha encantado veros a muchos con el uniforme", ha indicado la alcaldesa, quien ha indicado que se iba a permitir una "pequeña broma".