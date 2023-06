Manu Sánchez: "¿Cómo empieza estos días una conversación de ascensor?"

Hablemos de lo que todo el mundo habla... ¿De los pactos PP-VOX? ¡No! ¿De Putin y el líder rebelde PRIGOZHIN?, tampoco... De Sánchez y su furor mediático, lo vamos a dejar para otro día...

¿Cómo empieza estos días una conversación de ascensor? Muy fácil. Siempre es igual... ¡Ay, qué calor hace... ¿A qué sí? En este país ya no arranca el verano hasta que Jonatan Oliva no fríe un huevo sobre el cartel que anuncia la entrada a Écija, la sartén de Andalucía. Y eso ya lo ha hecho nuestro compañero de Antena 3 noticias.

Primera ola de calor. O lo que es lo mismo: La vida bajo el ventilador de techo... Un aparato que ya es parte de nuestro mobiliario y antes solo veíamos en las pelis de James Bond cuando el espía visitaba el Caribe.

Primera ola de calor o lo que es lo mismo, la vida no partido a partido: gazpacho a gazpacho. Primera ola de calor o lo que es lo mismo, ponerse unas bermudas o unas sandalias cuando ya ni tienes edad, ni cuerpo para bermudas o sandalias. Primera ola de calor o lo que es lo mismo, sentirse un afortunado, casi envidiado porque trabajas de madrugada, a la fresca... Nuestro caso. El que no se consuela es porque no quiere.